Proces jak vystřižený z hollywoodského trháku pokračuje u ústeckého krajského soudu. Celou věc odstartoval velký zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu před rokem a půl v Žatci. Zakuklenci tehdy vtrhli do jednoho ze zdejších domů. A to na popud oznámení námořníka amerického obchodního loďstva. Podle něj měl někdo vylákat jeho expřítelkyni z honduraského ostrova Roatán do Česka, aby ji tu nutil k prostituci. Dva muže z domu v Žatci zatkli a ženy se ujala La Strada, mezinárodní organizace, bojující proti obchodování s lidmi. Z něj nakonec obvinili jen 55letého Ladislava K., hrozí mu až 12 let vězení.

Muž vinu popírá, s ženou prý chtěl v Česku počestně žít sám. Ale proti jeho příběhu, že v zamilovaném poblouznění naletěl zlatokopce, mluví odposlechy a šťára v jeho facebookovém a whatsappovém profilu. Místo o milované ženě je v komunikaci s jeho známými řeč o „investici za tři pětky“, která by vydělala měsíčně „sedmdesát tisíc bez dýška“. Muž se navíc chlubil i jejími lechtivými fotkami a videi s komentářem, který působil jako nabídka sexuálních služeb. Podle obhajoby však šlo jen o „špičkování mezi přáteli“, prakticky o vtip. V pondělí 30. května Ladislava K. podpořil v jeho verzi také Jiří Černý, honorární konzul z Roatánu. Že by žena z Hondurasu zneužila Čecha k cestě do Evropy gratis, to by prý nebyl první ani poslední příběh. „Naletěl na její oči,“ řekl konzul doslova.

Konzul: Byl do ní zamilován

Právě v oficiálním doprovodu Černého se Hondurasanka dostala v říjnu 2020 do Česka. Konzul pokládá obžalobu za hloupost, ostatně žena je už dávno zpátky doma. „Vše dopadlo dobře, jinak bychom se tam nemohli vrátit. Tady si kvůli podobným věcem dají pár facek, v Hondurasu se střílí,“ popsal Černý, který na Roatánu působí už 16 let. A stojí za tamní, dnes už skoro 200hlavou českou komunitou.

S Ladislavem K. se konzul na ostrově poznal jako s provozovatelem jedné z restaurací. Ta se stala středobodem tamního českého kulturního života. Konzula nepřekvapila žádost Ladislava K. o oficiální doprovod pro ženu do Česka. „Češi si tam běžně nacházejí přítelkyně,“ zmínil konzul, který vykreslil Honduras jako chudou zemi třetího světa. „Pro místní děvčata je výhodou nakontaktovat se na cizince, který jim ekonomicky pomáhá,“ uvedl Černý.

Měl ji zlákat z karibských pláží do moravského bordelu. Nesmysl, tvrdí muž

Konzul po příletu na Ruzyni v říjnu 2020 předal Hondurasanku Ladislavovi K. a dál se prý o věc nemínil zajímat. Přesvědčil ho k tomu až zásah komanda v Žatci a později i obžaloba jeho známého. Konzul přesto nevěří, že by chtěl Ladislav K. v Česku ženu pást, jak mu obžaloba klade za vinu. „Kdyby chtěl, nevyřizoval by pro ni povolení, nepojišťoval by ji a nepřiletěla by jeho jménem. Navíc byl do ní zamilován,“ dodal Černý.

Námořník: Byla k smrti vyděšená

Konzul naznačil, že za obviněním můžou stát intriky žárlivého expřítele ženy, amerického námořníka. Jeho výpověď soud v pondělí přečetl. „Měl jsem s ní vztah, ale měli jsme pauzu. Poslala mi ve whatsappu fotku letenky do Prahy, bylo mi to divné,“ líčil muž policii. Žena ho poté prý kontaktovala k smrti vyděšená z domu v Žatci. „Psala mi ze zavřené místnost a že ji mají někam stěhovat,“ vypověděl muž. Námořníkovi se díky oznámení polohy na Facebooku i na druhé straně zeměkoule podařilo zjistit, že je žena v Žatci. Nato zalarmoval mezinárodní nevládní organizaci La Strada. Ta i v Česku bojuje proti obchodování s lidmi a spolupracuje na tom s Národní centrálou proti organizovanému zločinu.

Výpověď Američana ale problematizuje záznam jeho další whatsappové komunikace s Hondurasankou, kterou policie zajistila. V té muž ženě dost nevybíravě vyhrožuje, že seznámí její blízké s jejími lechtivými fotkami a videi, pokud mu nevrátí peníze, které jí během jejich nedlouhého vztahu věnoval. Ženu vysloveně nabádal, aby si na to vydělala prostitucí.

Ve věci je víc protichůdných výpovědí i nejasností, senát nebude mít jednoduché rozhodování. Verdikt by měl padnout poté, co soud 21. června vyslechne závěrečné návrhy státní zástupkyně a obhájce.