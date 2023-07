/VIDEO/ V ústeckých Předlicích došlo ke sporu dvou prostitutek, které své služby nabízejí u silnice. Jedna z nich fyzicky napadla druhou s nožem v ruce a vzala jí peníze. Policisté útočnici rychle dopadli a následně obvinili z loupeže.

V ústeckých Předlicích došlo ke sporu dvou prostitutek, které své služby nabízejí u silnice. Jedna z nich fyzicky napadla druhou s nožem v ruce a vzala jí peníze. Policisté útočnici rychle dopadli a následně obvinili z loupeže. | Foto: PČR

„Policistům z oddělení hlídkové služby v Ústí nad Labem se podařilo během několika minut zadržet pachatelku, která krátce předtím s nožem v ruce přepadla v Předlicích jinou ženu. Ženy se mezi sebou znaly. Jednalo se o konkurentky v nabízených službách u silnice. Šestadvacetiletá žena přišla k poškozené, kterou pod pohrůžkou násilí nutila k vydání peněz,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová s tím, že žena následně fyzicky svou konkurentku napadla.

„Chytla ji za vlasy a stáhla na zem. Poté ji udeřila do obličeje a několikrát kopla do boku. Následně vytáhla nůž a ze zadní kapsy kalhot jí odcizila peníze. Uspokojena ziskem odešla,“ sdělila mluvčí.Policisté od operačního důstojníka dostali informaci o útoku a popisu pachatelky. Krátce na to se jim podařilo pachatelku při projíždění okolí vypátrat a zadržet. „V současné době čelí obvinění z trestného činu Loupeže, za což jí v případě prokázání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let,“ přiblížila mluvčí.

