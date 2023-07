/FOTO, VIDEO/ Tresty padly v kauze stovek úvěrových podvodů, ke kterým muži z Prahy zneužili víc než sto lidí z metropole i Ústeckého kraje.

Soud se zabýval muži, obžalovanými z úvěrového podvodu | Video: Deník/Jaroslav Balvín

U krajského soudu v Ústí nad Labem řešili ve středu 12. července trojici třicátníků z Prahy. Dva z nich se přiznali, že měli na svědomí přes pět set úvěrových podvodů, nebo aspoň pokusů o ně. Od řady nebankovních společností si muži nepůjčovali sami na sebe. Zneužili k tomu přes sto lidí z Prahy a Ústeckého kraje. Většinou šlo o nuzné bez stálého bydliště a s exekucemi, kteří by půjčky nikdy nedostali. Muži je přesvědčili, aby si za úplatu založili účty u bank. Pak po nich chtěli přístup k těmto účtům i občanky a fotky. Za účelem žádosti o úvěry pak všechny údaje mírně měnili a přikládali k nim i fiktivní výkazy příjmů včetně starobních důchodů, které vyráběli ve volně stáhnutelném účetním programu Pohoda.

Mezi poškozenými jsou jednak lidé, jejichž identitu podvodníci zneužili, ale zejména nebankovní společnosti, které lidem s pozměněnými údaji půjčky dávaly. Mezi firmami, které se k řízení připojily, každá až se statisícovými nároky, figurují třeba Home credit, Emmas credit, Fair credit, Essox či FlexiFin.

Celkovou škodu vyčíslila žalobkyně Jana Jelenová zhruba na 3,5 milionu a dalších skoro 10 milionů se obžalovaní podvodně půjčit pokusili. Vyšetřovatelé již dříve řekli, že na severu Čech se kauza začala řešit proto, že muži našli svou oběť také v Děčíně. A šlo zrovna o jednu z největších půjček v hodnotě kolem 100 tisíc korun.

Hlavním strůjcem podvodů byl Simon Rafael, který se trestné činnosti věnoval dokonce i po prvních domovních prohlídkách. Rafaela odsoudili k 4 letům za mřížemi. Asistoval mu Miroslav Dužda, kterému podvody vynesly 3 roky vězení. „Mou úlohou bylo pouze sehnat lidi,“ komentoval Dužda svou úlohu už v přípravném řízení.

Jak dál popsal Dužda v přípravném řízení, za založení účtu a poskytnutí přístupu k němu vytipovaným lidem dával tisíc-tisíc a půl korun. Byli mezi nimi dokonce i někteří jeho známí. Ale prý ne všichni se k tomu dali přesvědčit. Komunikaci s nebankovními společnostmi měl na starosti Rafael, o zisk se dělili, a co Dužda utržil, dal za nájem a jídlo.

Mužům nepřidalo, že byli oba v minulosti šestkrát trestaní. Soud ale výrazně přihlédl k jejich přiznání. Pokud by se tak nestalo, kauza by se táhla možná i několik let. Spis má totiž 15 tisíc stran, obsahuje stovky hodin telefonátů a někteří ze zneužitých lidí už zemřeli. „Pánové se k tomu postavili čelem,“ uznal soudce Ondřej Peřich s tím, že tím senátu velmi ulehčili práci.

Rozsudek je u Rafaela zatím nepravomocný. Státní zástupkyně se na místě odvolala do výroku o trestu. Chtěla ho pro něj totiž o dva a půl roku přísnější. U Duždy se žalobkyně odvolání rovnou vzdala. „Tři roky mi postačují,“ řekla Jana Jelenová, a tento rozsudek tak rovnou nabyl právní moci. Oba dva mají také zaplatit vysokou škodu. Z čeho tak mladí, zjevně nemajetní muži učiní, je ale otázka.

Poslední z obžalovaných, pražský zámečník a kovář Pavol G., který v případu hrál nejmenší roli, vinu odmítl a soudce Ondřej Peřich jeho případ vyloučil k samostatnému projednání. A pak i odročil na 10.-11. října. „Cítím se nevinen, já jsem pracující člověk už od školy. Chyběly mi nějaké peníze na nájemné, chodil jsem na brigády,“ popsal obžalovaný svoji roli s tím, že tak se dostal k Rafaelovi.

Podle žalobkyně se dopustil podvodu v 18 případech například u lidí z Prahy, Karlových Varů nebo Děčína. Muž je ale prý vůbec nezná. Podle něj se účastnil jen jedné akce. Rafael mu měl říct: „Vyzvedneš v Olomouci nějaké papíry, nezavřou tě za to.“ S papíry pak měl Pavol G. jet do Prahy, k tomu ale už nedošlo, když ho přímo v Olomouci sebrali.