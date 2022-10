Česká spořitelna vymáhá po pokračovateli Raeder & Falge, firmě RAF stavby, poskytnutý úvěr skoro 6 milionů. České dráhy přes 5 milionů včetně 3,5milionové pokuty za nedokončenou stavbu depa v Trutnově. Firma Poloakcent chce přes 2 miliony za dodávku a montáž technologie do mostecké střední školy. S tou samou akcí je spojena i pohledávka Scharsu na skoro 2,5 milionu.

Podílníky Raeder & Falge byli 65letý Lubomír Červinský s jeho 43letou dcerou Martinou. Ti ale podle veřejně dostupných zdrojů převedli v červnu rodinnou firmu na pražskou Freight Logistic Group. Tu pod dalším názvem Pombal Group se sídlem na Marschallových ostrovech ovládá Josef Kunart z Hradce Králové. 76letý muž hned s třemi exekucemi na krku založil po akvizici Raeder & Falge formálně novou firmu RAF stavby. Ta je „prázdnou schránkou“ v jednom kancelářském domě v Pařížské ulici v Ústí nad Labem.

Podivný převod

Česká spořitelna byla jedním z prvních věřitelů, kteří se přihlásili. Už v srpnu se jejím právním zástupcům nelíbilo, že krátce před transakcí mezi Červinskými a Kunartem došlo k údajně netransparentnímu převodu části movitého majetku Raeder & Falge na další nově založenou firmu: Rafa Bau Group s totožným sídlem v Lovosicích, jako měla Raeder & Falge. Banka měla už v létě pochybnosti i o manažerských schopnostech Kunarta. Podpořilo ji v tom krajské státní zastupitelství a nad RAF stavbami ustanovily předběžného insolvenčního správce.

Podle něj s ním dlužník v létě nekomunikoval a nedal mu šanci zjistit rozsah jeho majetku. Ani mu neumožnil nahlédnout do účetnictví. Dlužník nesoučinnost vysvětloval údajným útokem neznámého pachatele na digitální data Raeder & Falge ještě v roce 2021. „Proto není znám kompletní rozsah závazků ani pohledávek za třetími osobami, zaměstnanců a majetku společnosti,“ vzkázal v srpnu Kunartův právní zástupce Petr Opletal.

Na dotaz soudu 27. září, jestli se Kunart cítí být v úpadku, jeho advokát přiznal: „Aktiva se jeví jako nadhodnocená či neexistentní. Mám za to, že se dlužník nachází v úpadku i ve formě předlužení.“ Na jednání uvedla právní zástupkyně jednoho z věřitelů, společnosti Ondřej – Meissner, že rychlá a zásadní přeměna společnosti v červnu svědčila o tom, že její provoz nemá dál jakkoli fungovat. „Mám informace od zaměstnanců dlužníka. Že bezprostředně po změně vlastníka dostali 14 dní dovolené a dál chodili do zaměstnání. Ačkoli jim nebylo sděleno, jakou práci mají dále vykonávat. Pokud jde o stavby, bylo jim nařízeno odevzdání vozidel, počítačů, kdy toto vybavení je pro výkon funkce stavbyvedoucího stěžejní, má-li stavba pokračovat,“ popsala Gabriela Trnková.

Většina přítomných věřitelů soudu navrhla prohlásit úpadek RAF staveb vzhledem k tomu, že reorganizace firmy v tomto stavu je vyloučena. Věřitelé trvali i na omezení jejích dispozičních práv a zajištění konkurzu na nemovitosti, které jsou po jejich převodu od Raeder & Falge v Kunartově majetku. Zejména hotel Lev v centru Lovosic. Advokát dlužníka oproti tomu soud ujišťoval, že reorganizace možná je. A trval na tom, aby o úpadku rozhodla schůze všech věřitelů. Což je podle krajského státního zastupitelství pouze snahou o oddálení konkurzu. Soud nicméně v tomto ohledu dlužníkovi vyhověl. Nyní tedy bude hledat dostatečně velkou místnost pro schůzku věřitelů, kterých je dosud kolem sto padesáti.

Prý koupil zajíce v pytli

Víc světla na věc, aspoň z pohledu Kunarta, přináší jeho vyjádření, které soudu poslal do datové schránky těsně před jednáním 27. září. „Na prodej podílu značně spěchali,“ říká o Červinských. Vysvětlovali mu to prý tím, že se už nestíhají společnosti věnovat. „Proslýchalo se, že mají i jiné problémy,“ dodal Kunart s tím, že se to následně mělo potvrdit. „Je možné, že tím byla postižena celá řada zakázek,“ napsal dál.

Narážel na fakt, že mezi věřiteli je i Monthaus, který pro Raeder & Falge montoval ocelovou konstrukci v Pitkovicích. Tam měla potom firma Červinských dostavět polyfunkční dům. Právě kvůli této zakázce v jedné z pražských městských částí se problémy Raeder & Falge dostaly na veřejnost. Média totiž v létě přinášela informace na základě sdělení některých komunálních politiků, že měla Červinská chodit jednat o veřejných zakázkách do konspiračního bytu Michala Redla. Tedy původce velké politické kauzy, nazvané podle policejní akce „Dozimetr“. Červinská to ale v médiích popřela.

Kunartův advokát se dál vyjádřil i k stavu přebíraných stavebních zakázek. „Valná většina je kalkulována jako ztrátové. Skutečná prostavěnost neodpovídala tomu, co již bylo fakturováno zákazníkům. Každá zakázka v sobě nese menší či větší skrytý dluh,“ popsal Opletal. Na některých stavbách podle něj zákazníci věděli, že se předem fakturují i práce, které ještě nebyly provedeny. Na jiných to mělo způsobit rozčarování. „Na některých stavbách byly předem vyfakturovány nejen práce, ale například i dodávky materiálu, který ale nebyl ve skutečnosti dodán a ani nakoupen,“ dodal právní zástupce.

Kunart tak prý krátce po akvizici dospěl k tomu, že reálná ekonomická a hospodářská situace přebírané firmy je diametrálně horší, než jak měl o ní informace od Červinských. „Celé to dělá dojem, že předchozí statutární orgán a společníci nepřehlednou situaci a smyšlené položky aktiv záměrně udržovali v účetnictví dlouhé měsíce a možná i roky. A to za účelem snahy o udržení společnosti v chodu. A aby nedošlo k znesplatnění bankovního financování, které dlužník měl,“ zauvažoval Opletal. Ten pak zaspekuloval i o tom, kolik prostředků z provozní činnosti Raeder & Falge mohlo být odčerpáno na provoz a projekty rodinných příslušníků, kdy opět zmiňuje hotel Lev.

Prázdné zámecké kulisy

Pro vysvětlení zvláštního dědictví, které Červinští zanechali 76letému seniorovi, by bylo dobré znát také jejich stanovisko. O to v uplynulých dnech Deník opakovaně neúspěšně žádal jak Martinu Červinskou (přes její facebookový profil), tak i Lubomíra Červinského. S tím byla naše redakce během uplynulých let v kontaktu přes jeho asistentku. Té se i teď podařilo dovolat na její soukromé číslo. „Už dávno nepracuji pro Raeder & Falge. A snad už tam nedělá vůbec nikdo, jelikož ta firma neexistuje,“ řekla. Na pevnou linku do dřívějšího lovosického sídla Raeder & Falge se ale dovolat dalo. Na dotaz po Červinském recepční odvětila, že v sídle není.

Reportér Deníku se další den na místo vypravil. Architektonicky zajímavá budova u Labe, kde Raeder & Falge sídlil, takzvaný zámeček, působil prázdně. Podle katastru nemovitostí budova stále patří Červinskému. Okny šlo nahlédnout do kanceláří, kde jsou ještě zbytky vybavení včetně šanonů se štítky s názvy některých projektů. Na hlavních dveřích je cedule Raeder & Falge – Bahnbau, a.s, která je podle rejstříku firem Kunarta. Recepční otevřela, přijala vizitku reportéra a podruhé slíbila, že předá Červinskému vzkaz s žádostí o rozhovor. Venku před zámečkem zrovna pracoval převozník. Podle něj do budovy stále chodí lidé, i když daleko méně, než když Červinský firmu prodal. „Nevím, jak to tam teď je,“ pokrčil rameny na detailnější dotazy.

Zcela opuštěná, a to už zjevně déle, je i druhá, moderní budova poblíž zámečku. Tam bylo dříve školicí centrum, které rozjel už před lety Červinského syn, 40letý Lubomír. Podle insolvenčního rejstříku se jeho firma it&t již dříve dostala do podobných problémů jako Raeder & Falge. Po vleklém řízení o úpadku prošla konkurzem. Podle katastru budova aktuálně patří pražskému podnikateli Janu Čížkovi. Červinský junior působil v uplynulých letech i jako externí poradce hejtmana Královéhradeckého kraje a letos v dubnu ho hradecký soud poslal do vězení. Měl mít podíl na zmanipulovaných tendrech na stavbu náchodské nemocnice.

Červinské reportér nezastihl ani v hotelu Lev. Muž, který zde právě komunikoval s recepčním, si vzal vizitku a neurčitě slíbil, že jim předá vzkaz. Na dotaz, jestli hotel funguje normálně, odvětil, že teď ještě ano, ale na konci října tam s.r.o., která hotel provozovala, končí. „Co bude dál, nevíme,“ uvedl muž, zjevně zástupce tohoto „eseróčka“. Červinské se nepodařilo zastihnout ani v kanceláři s logem Raeder & Falge poblíž hotelu. Vedle v pojišťovně uvedli, že sem už nikdo z firmy nechodí.

Budou další pády?

Raeder & Falge měla stavební zakázky po celé republice. Jedním z mála věřitelů z regionu, byť poměrně s bagatelní částkou, je bohušovický Agrokomplex Ohře. „Udělal jsem hloupost, že jsem jim dal zálohu. Co a jak se tam stalo, to nevím,“ popsal ředitel firmy Ivo Kadeřábek. Raeder & Falge měl pro družstvo udělat menší stavební práce za 100 tisíc, firma fakturovala v dubnu. O zakázce Kadeřábek komunikoval se stavbyvedoucím z Bohušovic. „Člověk neměl důvod, proč by mu zálohu nedal. On pak také přišel o práci, všichni šli,“ dodal ředitel. Podle jeho názoru celková výše pohledávek za bývalou Raeder & Falge naznačuje, že byla firma v problémech poměrně dlouho, aniž by to dávala znát.

Za Raeder & Falge jdou i zahradnické práce na mostě v Přistoupimi. Ty pro lovosickou firmu dělal terezínský Gabriel. Fakturoval na konci května, aniž by se peněz dočkal. Jednatel Lukáš Gabriel o neuhrazené pohledávce hovoří stoicky s tím, že si nedělá iluze, že se necelých 200 tisíc domůže. „Co vím z doslechu, firma měla problém s projektem pro společnost SŽDC. A to všechno další se na to pak zřejmě nabalilo,“ uvedl Gabriel, který zjevně myslí problémy, jež stavebnímu sektoru přinesla covidová pandemie a aktuálněji i válka na Ukrajině a drahé energie.

Dalším věřitelem z regionu je litoměřická stavebně-dopravní firma N+N. Za práce z přelomu loňského a letošního roku fakturovala přes 600 tisíc. David Novák z vedení netuší, co konkrétně mohlo za pádem Raeder & Falge být. Obecně ho ale nepřekvapuje, že se právě nyní pokládají firmy ve stavebnictví, prý v už tak rizikovém odvětví. „Bude jich víc,“ odhaduje jednatel. Poukazuje, že stát snižuje investice do infrastruktury a je nouze o zakázky. Což stlačuje ceny stavebních prací přes čím dál vyšší náklady na vstupy. „Materiál je čím dál dražší a děláme za čím dál menší peníze,“ shrnul Novák s tím, že za této situace záleží na tom, jaký má firma finanční polštář.