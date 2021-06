Chlumečtí policisté vyjeli 6. června krátce po jedenácté hodině v noci k dopravní nehodě v Chlumecké ulici. Na místě našli 55letého řidiče vozidla Nissan Qashqai, který uvedl, že při couvání narazil do zaparkovaného vozidla Fiat Panda. "Policisté z dostupných evidencí zjistili, že řidič má vysloveny dva zákazy řízení všech motorových vozidel. Následně u něj provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní s výsledkem 2,34 promile," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Řidič byl tedy zadržen a putoval do cely na policejní služebně. Tam však dostal další špatný nápad. "Zadržený muž oběma policistům po chvíli navrhnul, že pokud ho propustí, tak jim vyplatí jako odměnu 50 tisíc korun," sdělila Hyšplerová s tím, že nyní muž čelí podezření z trestného činu podplácení, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí mu trest odnětí svobody až do výše dvou let.