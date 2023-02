Dechová zkouška u 29letého šoféra ukázala 2,27 promile alkoholu. Policisté řidiči zakázali další jízdu a převezli ho k odběru krve. „Bylo mu sděleno podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše jednoho roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Rekordmanem minulých dní, co do řízení pod parou, se stal ale jiný šofér. Krásnobřezenští policisté totiž ve večerních hodinách v ústecké ulici Předmostí kontrolovali 57letého řidiče BMW 530 XD. „Řidič byl vyzván k dechové zkoušce, se kterou souhlasil, a nadýchal 2,8 promile. I on byl zadržen a je podezřelý z téhož trestného činu jako první šofér,“ dodala Hyšplerová.