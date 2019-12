Poklidný Štědrý den rozhodně nezažili obyvatelé domu v Hlavní ulici v ústecké čtvrti Mojžíř. Rodinná hádka tam vygradovala až v pokus o vraždu. Obviněného 27letého útočníka poslal soud do vazby, zraněný skončil v Masarykově nemocnici. Incident otřásl celou čtvrtí.

Vězení. Ilustrační snímek | Foto: Deník/archiv

Zpráva se dostala také k vedení Neštěmic, pod které Mojžíř spadá. „Ohromně mě to překvapilo, je to strašlivá událost. Znám rodinu, ve které se to stalo. Znám napadeného a zraněného člověka,“ řekla starostka neštěmického městského obvodu Yveta Tomková. Podrobné informace o případu prý ale nemá. Podle informací Ústeckého deníku vyjela 24. prosince na místo incidentu jednotka z kriminálního oddělení. „Bližší informace k události, která se stala v Mojžíři, nebudeme zveřejňovat,“ sdělila ve čtvrtek policejní mluvčí Šárka Poláčková. „Stíhání obviněného je vedeno vazebně,“ doplnila v pátek.