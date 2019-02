Případ se odehrál v říjnu loňského roku. Dominikovi jeho tehdejší přítelkyně přes facebook napsala, že se s ním rozchází. Rozchod neunesl. Byl žárlivý, dlouhodobě se neoprávněně přihlašoval k jejímu facebooku a sledoval, s kým si píše. Po vypití vína a piva se tak ve stavu lehké opilosti vydal k ní domů. Na cestu si z kuchyňské linky vzal nůž s délkou čepele přes 23 centimetrů, který si schoval do bundy.

„Když mu poškozená konec jejich vztahu osobně potvrdila, vytáhl z kapsy své bundy tento nůž a v přímém úmyslu poškozenou usmrtit, ji napadl opakovaným bodáním nožem, které směřoval vůči horní části těla poškozené, na hlavu, krk a hrudník, se slovy ‚ty mr*ko, chcípneš‘,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan.

Následně ji podle obžaloby udeřil rukojetí nože a nejméně dvakrát ještě i levou rukou sevřenou v pěst. „V dalším napadání poškozené zabránil příchod její sestry, která jej od poškozené odstrčila,“ podotkl Jan s tím, že zhrzený partner dívce způsobil závažná poranění hrudníku, v obličeji, na krku i na rukou. To koneckonců potvrdila v posudku i soudní znalkyně v oboru lékařství Andrea Vlčková. „Jen shodou náhod neutrpěla žádné závažné, život ohrožující, poranění,“ uvedla Vlčková.

Obviněný se u soudu k činu přiznal. Současně však odmítl, že by dívce během útoku vulgárně nadával nebo ji mlátil. „Nechtěl jsem ji zabít, byl jsem opilej. Když jsem k ní přišel, smála se mi a řekla mi, že mě už nemiluje. Řekla to tak hnusně, arogantně. Tak jsem vzal ten nůž a zamířil jí na hlavu,“ uvedl u soudu s tím, že dívku bodnul asi patnáctkrát.

Rodině i poškozené napsal mladík několik omluvných dopisů. „Hluboce lituji toho, že jsem ublížil své holce a její rodině. Mohl jsem to vyřešit jinak, promluvit si, cokoli jiného. Vím, že už se to v životě nebude opakovat,“ pronesl u soudu. Podle jeho obhájkyně nebylo úmyslem dívku zavraždit. „Situaci řešil nešťastně a nevhodně, neunesl tu situaci. Zcela jasně popírá, že by měl v úmyslu poškozenou usmrtit, byl ve špatném psychickém stavu a vypil i více alkoholu,“ uvedla obhájkyně.

Alkohol, který mladík v době útoku v krvi měl, zhruba 0,8 promile, podle psycholožky Štěpánky Tůmové jeho chování zásadně neovlivnil. „Intelektové schopnosti posuzovaného odpovídají dolnímu pásmu průměru. Postupuje do podoby poruchově strukturované osobnosti, vyvíjející se disharmonicky, s projevy nestálosti a emoční nevyváženosti. Jeho skutek byl snahou o vyřešení konfliktní situace a řešil ji způsobem, který jeho osobnosti odpovídá,“ shrnula psycholožka.

Podle soudu navíc šlo o úmyslný čin. „Během útoku obžalovaný křičel výhrůžky smrtí. Ze způsobu útoku, tedy bodání nožem do hlavy, hrudníku a krku, následně do prstů na zemi, ale také z průběhu útoku lze dovodit, že cílem bylo poškozenou usmrtit. Nejhlubší rána dosáhla hloubky 10 centimetrů a jen shodou okolností nůž neporanil důležité orgány,“ uvedl soudce Jiří Bednář.

Dominiku S. přitížilo také to, že se dívce ve zhruba 37 případech neoprávněně přihlašoval na facebookový profil, kde si pročítal její osobní korespondenci, a rovněž za shánění marihuany, kterou spolu několikrát kouřili. Mladík je pak povinný nahradit své expřítelkyni nemajetkovou újmu ve výši 200 tisíc korun.