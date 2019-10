Krajský soud v Ústí nad Labem hlavní líčení odročil na začátek listopadu. „Paní obhájkyně, která zastupuje obžalovaného Júlia R., se telefonicky omluvila ze zdravotních důvodů. Hlavní líčení odročujeme na 5. a 6. listopadu,“ uvedl soudce Jan Michanek.

Obsáhlý případ manželů z Mostecka Júlia a Dariny R. a dalších několika lidí se u soudu táhne už od letošního července. Manželé podle obžaloby vylákali více než desítku chudých lidi z Obrnic, z Mostu, z Bíliny a z dalších míst v Ústeckém kraji do anglického Manchesteru. Slíbili jim nový život a dobré zaměstnání, místo toho jim ale prý podle státního zástupce Lukáše Otipky sebrali po příjezdu do Anglie doklady a nutili je k různým pracím včetně prostituce. Vydělané peníze si od nich brali.

„Spotřebovali jim náležící sociální dávky a zneužívali je k bankovním podvodům vůči britským bankám,“ vysvětlil Otipka s tím, že dokonce s lidmi měli obchodovat a zařizovat jim sňatky s Nigerijci. Manžele si tak údajně přišli na téměř 16 milionů korun. Oběma hrozí 8 až 15 let vězení.

Několik svědků vyslýchal soud v předešlých týdnech přes videohovory přímo z Anglie. „Prostituce byl můj nápad, chtěla jsem zaopatřit sebe i svou rodinu. A hlavně jsem to musela dělat, abych u něj mohla zůstat. Denně jsem si vydělala 200, někdy až 500 liber a dávala jsem mu to všechno do koruny. V září 2015 jsem od něj utekla, pomohl mi můj bývalý přítel,“ popisovala u soudu jedna z žen.

Manželé vinu odmítají a tvrdí, že jim dotyční pouze přispívali na nájem. „V letech 2010 až 2016 jsme měli v Anglii s manželkou asi čtyři byty. Oni jsou spolu všichni v kontaktu a jsou domluvení, jak mají proti mně vypovídat. Žádné příjmy mi nedávali, jen přispívali na nájem v bytech, v nichž u mě bydleli,“ uvedl už dříve u soudu Július R.

Pět obžalovaných

Obžalovaných je celkem pět. Třetím je Karel Á. Podle žalobce jde o známého R., který v letech 2014 a 2017 nutil lidi k pracím na myčce a k prostituci. Pokud prý nesouhlasili, hrozil jim vyhozením z bytu na ulici. Podle spisu si tak přišel na 366 tisíc korun. Hrozí mu 5 až 12 let vězení.

V pozici obžalované je také Blanka S., která za kuplířství může jít až na čtyři roky do vězení. Údajně ženám zakládala profily s intimními fotografiemi a nutila je do prostituce. „Nesouhlasím s obviněními. Znám jen dvě z těch holek a ano, založila jsem jim profily, ale to je všechno. Nekasírovala jsem jim klientely, ani je k ničemu nenutila,“ řekla Blanka S. před soudem. Pátým obžalovaným je bratr obžalovaného Josef R., který podle žalobce vydíráním ovlivňoval jednu z poškozených. Hrozí mu čtyři roky za mřížemi.

Státní zástupce v pondělí nechtěl sdělit, jaké tresty bude v listopadu pro obžalované žádat. „To řeknu až v průběhu závěrečného návrhu. Myslím si, že by nebylo vhodné, aby to média věděla dříve, než návrh bude přednesen soudu,“ uvedl Otipek. Obžalovaný Július A., kterého přivedla eskorta z vazby, požádal soud o předvolání nového svědka. „Mohl by tady hodně věcí vysvětlit,“ uvedl Július.

O jeho výslechu rozhodne do listopadu soud. Jak ale doplnil státní zástupce, svědek se už v přípravném řízení vyhýbal výpovědi a v Anglii byl nedosažitelný. Momentálně by už měl být podle jednoho z obžalovaných ve vazební věznici v Teplicích. Soud se tak do listopadu rozhodne, zda ho nechá k soudu přivést. „Svědek něco nového přinést může, ale nemyslím si, že by mohl důkazní situaci ve věci jakýmkoli způsobem zásadně zvrátit. Z mého úhlu pohledu jsou důkazy silné. Otázka je, jak je zhodnotí soud a zda uzná obžalované vinnými,“ doplnil Otipka s tím, že celý případ vyšetřovali čeští kriminalisté ve spolupráci s britskými orgány.