Ke konfliktu došlo v pátek 14. října v 7.40 hodin v ústecké Rooseveltově ulici. Při venčení se tam do sebe pustili dva psi. Policie teď šetří možný přestupek a hledá majitele jednoho z nich.

"Pátráme po muži, který je majitelem psa zřejmě rasy stafordširského bulteriéra, šedé barvy s bílou náprsenkou a bílým pruhem na hlavě. Dle popisu majitele druhého psa se jedná o muže ve věku 35 až 40 let, vysokého 180 centimetrů a uhlazeného vzhledu," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Dodala, že muž bude pravděpodobně bydlet někde v okolí místa události.

Pokud někdo ví, o koho by se mohlo jednat, měl by kontaktovat policii na tísňové lince 158, případně předat informace na Obvodním oddělení - Město. Stejně by se měl zachovat i hledaný chovatel, pokud se o pátrání dozví.