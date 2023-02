Na čtrnáct let do vězení poslal v pátek ústecký krajský soud teprve dvaadvacetiletého Josefa Tokára. Vysoký trest má mladík za útok nožem poblíž večerky U Prince na mostecké třídě Kapitána Jaroše. Tokárovým cílem se stal šestašedesátiletý muž, kterého na osudném místě potkal nejspíš úplnou náhodou. Nechybělo mnoho a muž zemřel. Nakonec „pouze“ přišel o ledvinu. Odsouzený má i přes nízký věk bohatý trestní rejstřík a v době útoku byl v podmínce. Zatím několikaměsíční vazba snad muže přivedla na cestu k nápravě. Poškozenému napsal omluvný dopis, u soudu se přiznal a kál se.

K roztržce došlo loni 15. srpna odpoledne. Muži kolem sebe procházeli, Tokár řekl staršímu, že smrdí a ať vypadne. Ten se proti slovnímu výpadu ohradil, chvíli se hecovali, načež mladík odložil tašku a pokusil se seniora udeřit pěstí. Ten ale uhnul a Tokára profackoval. „Obviněný následně odešel ke svojí brašně, ze které vzal zavírací nůž,“ popsal státní zástupce Vladimír Jan s tím, že se útočník se zavírákem za zády vrátil k seniorovi, který byl k němu zády. A když se začal otáčet, bodl ho do levého boku. Nato senior muže udeřil lahví od piva, kterou držel. Načež ho Tokár bodl do levého podžebří a utekl. Policie ho ale brzy dopadla.

Tragédie v Mostě: Řidič srazil v Žatecké ulici chodce. Ten na místě zemřel

Pobodaného muže museli hned operovat, při zákroku mu odstranili ledvinu. „Poškozený byl ohrožen na životě jak krevní ztrátou, tak i samotným zasažením ledviny,“ dodal Jan s tím, že poraněný nezemřel pouze šťastnou náhodou. Tokár neměl problém s přiznáním a před soudem prohlásil vinu. „Doopravdy toho lituji, doteď nemůžu uvěřit, že jsem udělal takovou příšernou věc,“ kál se zjevně upřímně. A to přesto, že není žádné neviňátko. Soudce zrekapituloval, že už před loňským spácháním pokusu o vraždu měl za sebou osm odsouzení. A v době zločinu byl ve zkušební době posledního podmíněného trestu.

I to bylo jednou z Tokárových přitěžujících okolností. „Pro četnost odsouzení je možné ho obecně označit za recidivistu,“ konstatoval soudce Martin Parolek. Jeho senát potom muže poslal ve shodě s návrhem státního zástupce a bez protinávrhu obhájkyně na 14 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Jak žalobce, tak odsouzený se vzdali odvolání, rozsudek je tedy pravomocný. Tokár musí také poškozenému muži zaplatit čtvrt milionu jako náhradu za bolestné a nemajetkovou újmu. Pojišťovně pak kolem 130 tisíc za nákladnou hospitalizaci poškozeného muže. Odsouzenému také propadl nůž, kterým na muže zaútočil.