Dnešním rozhodnutím ústeckého krajského soudu skončil bizarní případ, který se českou justicí táhl čtyři roky kvůli pomluvě Jana Růžka. Lounský advokát v roce 2019 křivě nařkl pražského soudce Ladislava Koudelku, že se mimo jednací síň domlouval o výši trestu pro klienta advokátky a exministryně spravedlnosti Marie Benešové. Růžkovi na věci záleželo, protože on ve stejné, poměrně bagatelní majetkové věci zastupoval jiného klienta. Krajský soud sice věc už dříve ukončil, když zrušil podmínku, kterou dal Růžkovi lounský okresní soud. A předal věc pouze ke kárnému řízení advokátní komoře. Pak se ale do kauzy obul nejvyšší státní zástupce Igor Stříž a krajský soud musel věc z podnětu Nejvyššího soudu znovu řešit.

K tomu došlo dnes, a to i za přítomnosti jednoho ze dvou pomluvených, soudce pražského krajského soudu Ladislava Koudelky. Růžek se v jednací síni kál a původně širší odvolání výrazně zúžil, když pouze žádal o mírnější trest. V tom mu nakonec vyhověli. „Odvolání obžalovaného je důvodné,“ řekla předsedkyně senátu Jana Kurešová s tím, že okresní soud v Lounech v původním trestu nevzal v potaz některé okolnosti případu: jako že jde o ojedinělé vybočení advokáta z jinak řádného života anebo že nezákonně jednal ne za sebe, ale za klienta. „Odvolací soud přihlédl i k postoji obžalovaného,“ dodala Kurešová s tím, že Růžek dnes projevil určitou sebereflexi. „Navíc od činu uplynulo už zhruba čtyři roky,“ připomněla Kurešová.

Ministryně svědčila proti advokátovi Růžkovi, nařkl ji z ovlivňování soudce

Soudem prvního stupně uložený trest odnětí svobody byl podle odvolacího senátu nepřiměřeně přísný tím, že se dotýkal osobní svobody advokáta. A to i když to bylo jen v dolní sazbě a podmíněně. Proto dnes krajský soud ve věci rozhodl znovu, kdy nijak nezměnil výroky o Růžkově vině ani o jeho povinnosti uhradit poškozenému soudci nemajetkovou újmu. Ale místo podmínky uložil advokátovi podle soudu přiléhavější peněžitý trest ve výměře 120 tisíc korun. Tedy trest o 40 tisíc korun vyšší, než jaký byl obsahem původního trestního příkazu. Lounský soud ho vydal na základě Koudelkova trestního oznámení v roce 2019. Růžek ale příkaz odmítl, soud ve věci nařídil hlavní líčení, a kauza se vlekla dodnes.

Vršil jsem hloupost na hloupost, kál se advokát

O co vlastně šlo? Růžek lhal v běžné úřední korespondenci s pražským soudem v březnu 2019 o tom, že někdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová jako advokátka před několika roky ovlivňovala v celkem bagatelní trestní kauze pražského krajského soudce Ladislava Koudelku. Měla se s ním znát, a Koudelka měl proto podle Růžka snížit trest jejímu klientovi, obžalovanému z krádeže. Růžek přitom v tom samém případu zastupoval spoluobžalovaného, který dostal trest v plné výši.

Podle dnešní Růžkovy obhajoby lhal kvůli tomu, že si spletl záchod s kanceláří. „Napsal jsem, že Benešová navštívila Koudelku v jeho kanceláři. Toto tvrzení jsem neměl ničím důkazně podepřené. Vycházel jsem jen z toho, co jsem viděl na chodbě krajského soudu v Praze. A později se ukázalo jako nejpravděpodobnější náhodné setkání Benešové s Koudelkou v okamžiku, kdy Koudelka vycházel z pánského WC,“ popsal Růžek, jak si dovodil nadržování Koudelky klientovi Benešové.

Růžek přiznal, že než něco takového napsal, byl na dotyčném soudu znovu, a mohl se jít podívat a zjistit, že jde o kancelář, a nikoli o pánské WC. „To jsem neudělal, to byla jedna pitomost. Druhá moje hloupost byla, že jsem to psal, když jsem měl rudo před očima. To jsou chyby, za které se platí, a já jsem připraven na to je zaplatit,“ dodal Růžek, který místo podmínky žádal pokud možno o peněžitý trest (nebo o obecně prospěšné práce).

Státní zástupkyně s Růžkem nesouzněla. „Jak trest uložili v Lounech, je zcela přiměřené a zákonné,“ řekla Andrea Janáková a připomněla, že sazba za křivé obvinění se pohybuje až do výše pěti let. A Růžkovi uložili pouze jeden, podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let. Růžkovu návrhu oponoval také Koudelka. „Až rozhodnutí Nejvyššího soudu ho přimělo kát se, neomluvil se mi, měnil výpovědi,“ řekl pražský soudce s tím, že co dnes Růžek řekl, byla snad čtvrtá verze jeho výpovědi. Soud ale nakonec rozhodl ve prospěch Růžka.

Kauza nejspíš skutečně skončila, aspoň u soudů

Oproti necelému dva roky starému původnímu líčení u okresního soudu v Lounech dnes v Ústí nad Labem advokát Růžek hájil sám sebe. Jeho původní advokát Michael Kis si totiž v průběhu 4 roky dlouhého případu vzal život, došlo k tomu loni. Opravný prostředek proti dnešnímu rozhodnutí není možný, je možné podat jen dovolání. Podle informací Deníku se k tomu státní zástupkyně nechystá.

Pokud by z nějakého důvodu dovolání podával Růžek, nesmí si ho napsat sám. Musel by si tedy vzít nového obhájce. Takový krok je ale krajně nepravděpodobný i vzhledem k tomu, že Růžek je podle šetření soudu dostatečně movitý. A pouze peněžitý trest mu pravděpodobně umožní bez problémů pokračovat dál v advokátní praxi. Pokud se ovšem do věci nějak výrazně nevloží komora.

Pražský soudce Koudelka přítomným novinářům po jednání naznačil, že s dnešním výrokem soudu spokojený není. Jak dále řekl, nemajetkovou újmu, která se z původní půlmilionové částky postupem řízení změnila na sto tisíc, od Růžka ještě neobdržel. Až se tak stane, soudce míní peníze vložit na dobročinné účely.