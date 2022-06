Měli prodat bazaru auta se stočenými tachometry. Firma se náhrady škody zříká

/FOTO/ Pět let mravenčí práce nechala děčínská kriminálka na případu stáčených tachometrů u více než tří set aut z druhé ruky. Věc teď začal projednávat ústecký krajský soud. Ten může za podvod velkého rozsahu při prokázání viny vyměřit až 10 let vězení 46letému Pavlovi Z. a až 8 let 29letému Jiřímu M. Ve středu 29. června přišli oba muži k soudu i s 44letým Michalem Š., spoluobviněným z méně závažného přečinu maření spravedlnosti.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hlavními obžalovanými jsou Pavel Z. a Jiří M. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Většina aut s fingovaným nižším objemem kilometrů, než ve skutečnosti ujela, šla do prodeje v autobazarech AAA. Ty provozuje mezinárodní společnost Aures Holdings, která policii poskytovala součinnost, ale k zatím se neprokázané škodě přes 10 milionů nepřihlásila. „Po seznámení se s trestním spisem, majetkovou situací obviněných a vzhledem k velmi dlouhé době, která od skutků uplynula, jsme dospěli k závěru, že usilovat o náhradu škody nemá smysl,“ vzkázal Deníku za společnost její mluvčí Michal Häckl. K řízení se připojilo jen několik lidí a menších firem, kterým obžalovaní prodali ojetá auta individuálně a jejichž škoda má činit obvykle desítky tisíc v každém z případů. Na údajný podvod se přišlo při vyšetřování jiné, daňové trestné činnosti. Jeden z obžalovaných si měl vést o stáčení tachometrů podrobnou evidenci. Jak popsala státní zástupkyně Jana Jelenová při čtení obžaloby, muži hlavně v Německu jménem několika lidí a právnických osob koupili v letech 2013–2018 stovky aut různých značek. Potom provedli zásah do stavu počítadla ujetých kilometrů a v Česku vozy prodali bez toho, aby o stočení tachometrů až o stovky tisíc kilometrů informovali kupující z řad autobazarů a dalších menších právnických i fyzických osob. Škoda, jak ji kriminalisté vyčíslili, spočívá v rozdílu mezi cenou, za níž obžalovaní auta nakoupili, a za kterou je pak prodali. „Jedná se zhruba o 16 milionů korun,“ informovala již dříve Veronika Hyšplerová, mluvčí policie. Obchodník s lidmi ne, jen kuplíř, rozhodl soud o muži v kauze krásky z Karibiku Obžalovaní vinu popírají. Advokát údajného organizátora podvodu Pavla Z. Christian Choděra připomněl, že naprostou většinu aut koupila AAA. „Je naprosto nepředstavitelné, aby tato společnost mohla být uvedena v omyl při jejích zkušenostech na trhu, když existuje plno ověřovacích metod,“ uvedl Choděra. Podle Milana Špičky, který zastupuje hlavního spoluobviněného Jiřího M., obžaloba vychází pouze z domněnek, polemik a není postavena na faktických údajích. I pro něj je záhadou, jak by se profesionální společnost rozměrů AAA nechala uvést v tak velký omyl. Michal Š. v případu figuruje pouze tím, že měl policii předložit k některým nákupům a prodejům aut falešné papíry. I ten ale vinu popírá. „Nesouzní s obviněním, vyjádřil se tak už opravnými prostředky v přípravném řízení,“ prohlásil obhájce Oldřich Filip. Soudce Ondřej Peřich po přečtení obžaloby a stručném vyjádření stran odročil ve středu hlavní líčení hned na několik termínů v druhé polovině roku.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu