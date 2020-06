Šla loupat brambory, na oběd už ale nedošlo. 22letá Vendula Králíková se zkraje roku pohádala se svým 28letým přítelem. Běžná partnerská rozepře dvou agenturních pracovníků žijících v poměrně nuzných podmínkách ve Varnsdorfu, skončila dramatem. Muž si musel vytahovat nůž z břicha a letěl pro něj vrtulník. Podle obžalované i poškozeného se nikdy předtím výrazněji nehádali a ke zranění došlo nešťastnou náhodou.

Teď ale Králíková ve vazbě čeká na rozsudek, za pokus o vraždu jí hrozí až 18 let vězení. Líčení začalo u ústeckého krajského soudu v úterý 30. června.

Drama se odehrálo 4. ledna kolem poledne v kuchyni. „Po předchozí hádce bodla kuchyňským nožem o délce 27,5 centimetru s délkou čepele 14,5 centimetrů poškozeného zepředu do horní části břicha,“ popsal státní zástupce Vladimír Jan s tím, že muž utrpěl zranění v nadbřišku o délce 1,2 centimetru. „Útok nožem vůči nadbřišku, kdy dučej směřovala vzhůru k pravé srdeční komoře, byl jednoznačně způsobilý k vzniku vážného, život ohrožujícího poranění, které nevzniklo jen náhodou,“ upozornil Jan.

Soudní znalkyně z oboru lékařství Andrea Vlčková připomněla, že muž zůstal po bodné ráně bez následků. Připustila ale, že kdyby byla rána o něco větší, mohl mít muž daleko větší problémy. Krvácelo by mu totiž do dutiny hrudní a pak by záleželo, jak rychle by se ke zraněnému dostala záchranka. Útok tak mohl skončit i smrtí. „Netroufnu si spekulovat, do jaké míry to byl, či nebyl úmysl,“ řekla Vlčková k tomu, jak ke zranění došlo. Podle ní je ale nejpravděpodobnější, že bodná rána vznikla tak, že pár byl k sobě na vzdálenost ruky.

Ženu k soudu přivedla eskorta. „Trvám na tom, že jsem nůž hodila, a ne ho bodla,“ hájila se Králíková s tím, že s druhem předtím měli 3 roky hezký harmonický vztah. „Bylo to vlastně hezké i v ten den, kdy se to stalo. Ale pak přišla ta hádka,“ dodala žena. Popsala, že v osudný den leželi po probuzení v posteli a bavili se, co budou dělat. „Měla jsem jít nakoupit, ale nechtělo se mi samotné. Nadával mi, že jsem netáhlo. Já mu odvětila do debilů. Pak řekl bůh ví, jestli se mi nekurvíš, já na to, že je paranoidní blázen,“ vylíčila obžalovaná.

Prý se jen ohnala

Žena pak podle své výpovědi vstala z postele a šla k asi dva metry vzdálené kuchyňské lince. Když muž řekl, že kvůli její lenosti mají hlad i jejich psi, vybuchla. A na vyzvání soudu předvedla, jak se nožem, kterým začala loupat brambory, ohnala za sebe. Nikam konkrétně prý nemířila. „Ve vzteku se mi zatmělo před očima,“ popsala svůj stav v té chvíli. Když se za okamžik na druha ohlédla, nůž v sobě neměl. Ale muž jí řekl, že ho zasáhla. Zavolala záchranku, vrtulník s raněným letěl na ústecké traumacentrum. Po několikadenní hospitalizaci ho propustili do domácího léčení, které trvalo asi dva měsíce.

Teď se ti dva navštěvují ve vazební věznici, k události se příliš nevracejí a chtějí založit rodinu, stejně jako to prý měli předtím. „De facto jsme se ani nehádali, spíš diskutovali. Potom si pamatuji už jen to, že jsem měl v sobě nůž, který jsem si vytáhl z břicha,“ popsal partner obžalované s tím, že žena nejspíš hodila nůž do prostoru, bližší okolnosti si ale nevybavoval. „Měli jsme krásný, idylický vztah,“ dodal s tím, že jen občas na ni trochu žárlil. „V životě by mi nechtěla ublížit,“ ujišťoval muž soud.

Oba vypovídali i o tom, že si společně nárazově píchali pervitin. „Líbila se mi ta energie, zábava. Jenže když to vyprchávalo, přicházely na mě deprese,“ popsala žena. Naposledy si dali dávku na Silvestra. Tedy 4 dny předtím, než došlo k události, kterou teď řeší ústecký krajský soud. Hlavní líčení s obžalovanou za pokus o vraždu pokračuje ve středu výpovědí dalšího svědka.