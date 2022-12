„Dva z obžalovaných byli shledáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což byly uloženy tresty odnětí svobody v trvání devíti let a osmi let a šesti měsíců,“ uvedla mluvčí ústeckého krajského soudu Veronika Suchoňová s tím, že také třetího spoluobžalovaného shledal senát vinným ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což dostal trest odnětí svobody na šest let.