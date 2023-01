Za delikty spojené s drogami, které muž užívá pravidelně od 18 let, byl trestán opakovaně. Od propuštění z posledního vězení vydržel na svobodě necelý rok. Obžaloba mu klade za vinu nejen to, že během této doby prodával pervitin. Ale hlavně že obstaral tolik červeného fosforu, z něhož by šlo vyrobit deset kilo pervitinu.

K trestné činnosti, kvůli které nyní muže soudí, docházelo mezi únorem a květnem 2022 na různých místech severních a středních Čech. A to zejména v Dobkovicích a Markvarticích na Děčínsku, v Ústí, ale i v Pertolticích na Liberecku a v Mladé Boleslavi.

„Nejméně v 30 případech prodal pervitin a získal za to nejméně 100 tisíc,“ popsal státní zástupce Tomáš Skála jeden z bodů obžaloby, ke kterému se muž vzápětí přiznal. Drogu prodával takřka výhradně jednomu muži z Dobkovic. „Je pravda, že jsem mu zprostředkovával pervitin. Nevím přesně, kolik gramů, ale ta částka, těch 100 tisíc, to odpovídá,“ řekl Michal Bačovčin s tím, že gram pervitinu, který sehnal za 600 korun, prodal kumpánovi obvykle za 800 korun. A díky této přirážce mohl financovat svou vlastní závislost na droze.

Pouze s tímto deliktem by ale Bačovčin skončil u okresního soudu. Jenže podle obžaloby měl toho na svědomí víc. Od muže v Pertolticích na Liberecku měl převzít několik kilo červeného fosforu, tedy prekurzoru na výrobu pervitinu. Z toho by se dalo podle výpočtů kriminalistů vyrobit kolem 10 kilogramů pervitinu. Kvůli tomu má muž na krku závažnější právní kvalifikaci v rámci drogového paragrafu s trestní sazbou 8 až 12 let.

Policie se o záměru s červeným fosforem pravděpodobně dozvěděla z odposlechů muže z Dobkovic, kterého "sebrala" ještě před Michalem Bačovčinem. Ten ale odmítá, že by s ním o tom mluvil vážně. „Když do telefonu řeknete, že se někde stavíte a něco vyložíte, neznamená to, že to opravdu uděláte. Kór mezi narkomany,“ uvedl Bačovčin. Pro kumpána prý opatřil jen půl kila prášků.

Jak dál vyplynulo z výslechu obžalovaného, dvojice severočeských narkomanů se seznámila ve Stráži pod Ralskem během věznění v letech 2019 až 2020. Byli spolu na jednom oddíle, vídali se denně. Pojilo je, že na svobodě měli oba blízko k pervitinu. Po propuštění, na konci ledna 2022, se náhodou potkali na nádraží v Děčíně. „České dráhy bohužel jely načas,“ glosoval Michal Bačovčin setkání, kterého prý nyní velmi lituje.

Muž z Dobkovic mu na peróně nabídl pervitin, který prý Bačovčin od posledního opuštění bran věznice neměl. Potom si vyměnili čísla a dohodli se, že bude pro oba shánět za lacino kvalitní materiál, bohaté kontakty k tomu měl z dřívějška. Michal Bačovčin pervitin bere od 18 let nepřetržitě vyjma doby, kdy za delikty spojené s drogami seděl ve vězení. Což bylo v posledních dvou dekádách poměrně často.

Vařil i v uříznuté žárovce

Muž senátu přiznal, že v minulosti si drogu pro vlastní potřebu také vyráběl v uříznuté žárovce, která mu nejspíš posloužila jako improvizovaná baňka. „Časem to někde okoukáte,“ řekl soudu obžalovaný s tím, že naposledy to tak udělal v roce 2019 v kůlně v Jiříkově. Ačkoli takový způsob prý pro něj byl krajní řešení k přivození rauše. Je totiž spíše pohodlný a pokud na to měl, drogu si prostě koupil. Senát se od něj v pondělí dozvěděl i to, jak se v drogové scéně říká „koření“ – tedy chemikáliím, potřebným k výrobě pervitinu: pseudoefedrinu efo, červenému fosforu paprika, kyselinám šťáva a jódu koule.

Hlavní líčení s tímto obžalovaným bude v krajské metropoli pokračovat dokazováním koncem dalšího měsíce, podle soudního výpisu je nařízené na 23. a 24. února.