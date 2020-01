Dal si záležet. Řeč je o Marianu Illéši, který v pondělí 27. ledna stanul před krajským soudem. Žalují ho z vloupání do teplického klenotnictví. Před necelým rokem tam nejdřív zdemoloval veškeré bezpečnostní zařízení a pak uloupil šperky a hodinky víc než za 20 milionů. 54letého muže viní ze zločinu krádeže se škodou velkého rozsahu i přečinu poškození cizí věci.

Loupil ve stejném podniku Provazník v Krupské ulici, který v prosinci 2018 vykradl také gang Litevců. Také s nimi teď krajský soud vede líčení. Iléše se podařilo chytit hned po dvou dnech v pražských Holešovicích, když se v tamní zastavárně pokoušel udat nakradené zboží.

Muž řádil v teplickém klenotnictví v noci z 10. na 11. března 2019. Ze střechy sousedního domu skočil na terasu podniku a pronikl do něj rozbitým oknem. V chodbě nejprve zdemoloval bezpečnostní zařízení. „Kameru v úmyslu zničit případný záznam hodil do toaletní mísy a spláchl,“ poznamenal státní zástupce Jan Veselý. Jak se muži podařilo odemknout visací zámek dveří do zlatnické dílny, které pak vykopl, se vyšetřovatelům zjistit nepodařilo. Z dílny si proklestil cestu i do prodejny, kde ukradl peníze. A hlavně 2304 kusů různých šperků a 71 hodinek. Způsobil tak škodu 23 620 400 korun.

Recidivistu se podařilo lapit díky pohotovosti pražských zastavárníků. Podle výpovědi prodavače holešovického bazaru k němu Illéš nejprve přišel v doprovodu stálého zákazníka. Z látkového sáčku vyložil na pult asi 50 kusů zlatých šperků. Zastavárník vykoupil něco kolem 20 gramů, muže zajímalo, jestli by měl zájem o větší množství. „Zeptal se mě, jestli nebudu volat policii,“ dodal prodavač s tím, že Illéš požadoval také jen 400 korun za gram. Proto zbystřil a zalarmoval jednatele. Další den už muž přišel s 1,5 kilogramem zlata. A hned odešel s tím, že se jde převléct. Vrátil se za dvě hodiny a řekl: „Tak jsem tady“. V zastavárně už ale byli také policisté v civilu, kteří ho zadrželi.

Nezaměstnaný Illéš je bez domova, v invalidním důchodu, má dvě děti, partnerku žádnou, trvalé bydliště má v Újezdečku u Teplic. Za ohrádkou příliš sdílný nebyl. „Nebudu vypovídat,“ řekl jenom a podle všeho chtěl mít soud co nejdřív za sebou. Vypovídal pouze nedlouho po dopadení na vazebním zasedání, kdy vinu popřel. Tehdy tvrdil, že peníze, které u něj policie našla v Holešovicích, vyhrál na automatech. Nejspíš aby snížil očekávaný trest, zmínil, že je pravidelným kuřákem marihuany a pět let se léčil se schizofrenií. Zbytek jeho výpovědi už připomínal spíš surrealistickou báseň. „Vidím anděly, takže si potřebuju odpočinout. Vy mě stejně dáte na vazbu, tak co vám tu budu vyprávět,“ řekl muž.

Podle zdravotního posudku v oboru psychiatrie ale Illéš v době spáchání trestného činu netrpěl duševním onemocněním a výrazně ho neměla ovlivnit ani intoxikace marihuanou. Psychiatr však poznamenal, že jde o osobnost psychopatické povahy. „Možnosti resocializace jsou nízké,“ konstatoval Jan Drahozal, podle kterého tak lze muže označit za recidivistu.

Se zákonem Illéš skutečně není kamarád. V době loupeže v teplickém klenotnictví byl v podmínce za předchozí krádež. A už za ni ho teplický okresní soud před dvěma lety poslal do vězení. Ani to mu příliš neulehčí při určení výše trestu, který mu soud nejspíš vyměří. Hrozí mu až deset let vězení.

Hlavní líčení s Marianem Illéši má pokračovat v úterý 28. ledna.