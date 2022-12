Dvojice lidí spojená s jezdeckou stájí na Ústecku si měla urovnávat násilím a výhrůžkami spory s trenérem, s nímž už nebyli spokojeni. Muž si měl z hádky odnést kromě menších zranění i vážnou posttraumatickou stresovou poruchu (PTSP). Obžaloba to původně kvalifikovala jako těžkou újmu na zdraví, za což hrozí až 12 let vězení. Dokazování před ústeckým krajským soudem ale ukázalo, že incident nejspíš na „koňáka“ tak velký psychický dopad neměl.

Ve sporu trojice šlo o vlastnictví několika ustájených zvířat. K události došlo předloni 21. září večer. Obviněný dal muži facku a třásl s ním. „Křičel na něho, že si to s ním vyřídí, a jestli to nahlásí, udělá mu peklo,“ popsala obžaloba s tím, že útočník mínil rozhlásit detaily z intimního života poškozeného.

U věci byla i obviněná, která poškozenému podala papír a propisovačku. A obviněný mu nadiktoval, co má napsat. Trenér měl podle popisu jednoho ze svědků po incidentu roztrhnuté triko a krev na nose. „Myslel jsem si, že spadl z koně,“ uvedl svědek. Podle obžaloby si muž z incidentu odnesl krevní výron očnice, tržně zhmožděnou ránu nosu, oděrky na krku a rupturu bubínku ucha.

Následně chodily poškozenému od obviněného výhrůžné SMS zprávy, dva dny poté mu s výhrůžkami i volal. To už muž pravděpodobně napadení nahlásil policii, jak vyplývá z další textové zprávy obviněného: „Říkám ti, máš na to hodinu, stáhnout ty lži, co o mě šíříš ohledně koňů.“ I proto nakonec obviněného obžalovali také z toho, že se poškozeného snažil ovlivnit jako svědka v trestním řízení.

Obviněné má obžaloba za zlé, že útočníkovi spáchání trestného činu umožnila a usnadnila. Zatímco muž se měl dopustit zločinu vydírání, žena pouze jeho přečinu.

O zevní zranění nejde v kauze nejspíš tolik jako o posttraumatickou stresovou poruchu, jíž měl muž trpět. Podle znalce měl tuto poruchu jednoznačně, když trpěl poruchami spánku a soustředění, poklesem nálad a úlekovými reakcemi. Mělo ho to omezit až na čtvrt roku v běžném způsobu života. „Nezaznamenal jsem, že by kamufloval, lhal, přeháněl,“ upozornil psychiatr Jaroslav Tržický.

Jak ale vyplynulo ze zatím posledního líčení v pondělí 5. prosince, muž si během PTSP například zvládl dodělat řidičský průkaz nebo dál trénoval v jiné jezdecké stáji. Proti závažné újmě poškozeného na duševním zdraví hovořili i někteří svědci.

Dokonce ani státní zástupce už po dokazování u poškozeného nespatřuje velké trauma. V jeho závěrečném návrhu to nejspíš zmírní právní kvalifikaci skutků, vytýkaných obžalovaným.

Daleko příznivější pozici dvojice stíhané na svobodě, než jak ji uváděla původní obžaloba, naznačil i soudce. „I tak je otázkou pro soud, jestli je posttraumatická stresová porucha těžké ublížení na zdraví,“ dodal předseda Martin Majchrák.

Senát ve věci rozhodne zkraje příštího roku.

