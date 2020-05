Vydechnout si ve čtvrtek může přinejmenším překladatelka z litevštiny. U krajského soudu měl totiž skončit několikaměsíční maraton hlavního líčení s muži obžalovanými z loupežného přepadení klenotnictví Provazník v Teplicích v prosinci 2018. Odnesli si odsud tehdy desítky značkových hodinek za sedm milionů.

Soudce Jiří Blažek ale přišel s překvapující zprávou, kterou mu doručili z policejního prezídia. V té stálo, že ve Velké Británii stíhají jako podezřelého Dominykase Pivorase, kterého ústecké státní zastupitelství žalovalo v tomto případu v nepřítomnosti jako uprchlého. I když zatím není zřejmé, jestli Pivorase na Ostrovech chytili, nebo se mu také podařilo uprchnout, pro líčení to znamená dočasnou stopku.

Pivorase po loupeži v Teplicích zadrželi na polsko-litevské hranici a nechali ho být. Loupež měl pouze naplánovat, u ní samé přímo být neměl. Pokud by senát vyslyšel návrhy státní zástupkyně Lenky Pastýříkové, on a jeho komplici, Danas Pečiukonis, Osvaldas Steponavičius, Donatas Zapolskis a Vitalijus Ročka si mohli odnést nepodmíněné tresty od 6 do 9,5 roku. „Při svém závěrečném návrhu jsem zohlednila, že dva z obžalovaných byli označeni jako spolupracující obvinění,“ doplnila Pastýříková, která se o novince ohledně Pivorase dozvěděla dnes ráno.

Z úředního záznamu policie o stíhání Pivorase nevyplývá, jestli ho v Británii zadrželi, nebo je na útěku, ani kde přesně loupil. „Z toho důvodu bylo dnes hlavní líčení odročeno, protože tato věc se musí postavit najisto a od té informace se bude odvíjet další postup,“ vysvětlil předseda senátu Jiří Blažek. Proto soud případ odložil na příští měsíc. To už bude s největší pravděpodobností jasno, jak to tedy s Pivorasem je.

Slzný plyn a pistole

Klid teď nejspíš nadále nebude mít ani prodavačka přepadeného klenotnictví. Lupiči jí do očí nastříkali slzný plyn, mířili na ni pistolí a spoutali ji. Jak potvrdil znalecký posudek, který u soudu četli už v úterý, žena i rok a půl od události kvůli ní trpí posttraumatickou stresovou poruchou. „Vyhýbá se činnostem, které pro ni byly dříve obvyklé. Není schopna vykonávat své zaměstnání,“ uvedla znalkyně v oboru psychiatrie Eva Vítková s tím, že se zlepšila jen v tom, že si dokáže jít nakoupit nebo se se projít se psem v nejbližším okolí bydliště a její léčení bude dlouhodobou záležitostí.

Zmocněnkyně poškozené Kateřina Mayerová Bitterová pro ni žádá za prodělané duševní útrapy a nemajetkovou újmu 300 tisíc. Zatím se prodavačka musí spokojit pouze s omluvnými slovy obžalovaných, které také ve středu přivedla k soudu eskorta z vazební věznice.

Ti svou lítost nad činem projevili v závěrečných řečech. Zapolskis připustil, že se prodavačce dříve neomluvil. „Strašně jsem se styděl a nemohl jsem se jí podívat do očí,“ vysvětlil obžalovaný s tím, že velice lituje jejího špatného zdravotního stavu a cítí s ní i proto, že prožil něco podobného. Kál se také Ročka. „Velice lituju toho, co jsem provedl. Není mi dobře, prožívám to. Velice žádám vážený soud, aby se slitoval a dal mi mírnější trest, mám rodinu. Nebudu vyprávět další pohádky, vše, co jsem chtěl, jsem řekl,“ uzavřel Litevec. Naproti tomu Pečiukonis trval na své nevině a na tom, že se proti němu ostatní dva spikli, a chtěl propuštění na svobodu. „Jsem nevinný, jsem oběť,“ tvrdil, popřál senátu hodně zdraví i štěstí od pánaboha a chtěl svobodu. Steponavičiuse zastupoval pouze advokát. Obžalovaní přijali zprávu o jejich komplici bez velkých emocí a nijak ji nekomentovali.

Policie uvádí, že ve Velké Británii zatím pouhých několik dní vyšetřují případ, v němž figuruje Dominykas Pivoras (ročník 1995), který tam vystupuje pod pseudonymem Sindarovicius Ugnius. „Měl vystoupit do klenotnictví, za pomoci násilí napadnout a svázat zaměstnance a odcizit šperky v hodnotě přibližně 100 tisíc liber,“ uvádí policie. Ze zprávy ale nevyplývá, zda britská policie Pivorase zadržela, nebo je na útěku a pátrá se po něm. Tato informace by měla být podle soudce Jiřího Blažka dostupná v řádech dnů. Potom bude také moct pokračovat hlavní líčení se zbylými lupiči z Litvy.