Velkou zdravotně-politickou kauzu začali v úterý 12. dubna rozplétat na ústeckém okresním soudu. Stojí před ním 44letá Vladislava Marschallová z Libochovic na Litoměřicku. Bývalá poradkyně hejtmana čelí obžalobě z podvodu, po kterém zůstala velká škoda. Navíc to bylo během nouzového stavu, a hrozí jí tak až osm let vězení.

U soudu v Ústí v úterý svědčili i vysocí krajští zdravotničtí funkcionáři a politici za hnutí ANO včetně exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Podle žalobce Zdeňka Ovčačíka Marschallová inkasovala v krátké době na přelomu let 2020 a 21 neoprávněně stovky tisíc od Krajské zdravotní (KZ) za poradenství při zakládání testovacích a očkovacích míst v době rozmachu epidemie koronaviru a také za PR. Tuto práci přitom vykonávala i jako placená poradkyně tehdy čerstvě zvoleného hejtmana za ANO Jana Schillera. Odměna, jíž od KZ bez vědomí jejího představenstva za poradenství brala, byla navíc abnormálně vysoká. A nadto měl mít záležitosti kolem koronaviru na starosti krajský očkovací koordinátor. A PR nová mluvčí.

Hejtman: Smlouvy zveřejníme jen se souhlasem poradců, Marschallová nesouhlasí

Vladislava Marschallová se cítí být nevinná. Svěřenou práci, na níž měla několik smluv, prý řádně odváděla. Připouští pouze to, že se měla víc starat o to, aby ji řádně vykázala. Podle ní ji obvinili neprávem kvůli křivému trestnímu oznámení šéfa žatecké nemocnice Jindřicha Zetka. Ten ho podával jen několik dní po svém odvolání z postu předsedy představenstva KZ vedením kraje. Zetek měl mít Marschallové za zlé, že ho kritizovala za chyby při akvizici litoměřické nemocnice Krajskou zdravotní.

Podle Marschallové ji k práci pro KZ zaangažoval sám Zetek, i když ten to popírá. „Nabídku jsem dostala přímo od něj. Abych v omezeném čase pracovala přímo pro KZ, i když věděl o mých smlouvách s krajem,“ tvrdí Marschallová s tím, že z pozice poradkyně hejtmana nemohla vytvářet koncepci očkovacích míst, která se od ní očekávala. I vysokou odměnu jí měl navrhnout Zetek. Ona se nad výší nepozastavila vzhledem k tomu, že Zetek v KZ dřív pracoval a znal tedy tamní, i platové, poměry.

Bývalá poradkyně hejtmana má vrátit peníze. Požaduje to Krajská zdravotní

Spornou práci odváděla Marschallová celkem na šest smluv s poslancem i hejtmanem Schillerem a s Krajskou zdravotní. Podle ní pracovala na koordinaci testování a očkování ve spolupráci s generálním ředitelem nemocnic Alešem Chodackim i s hlavní hygieničkou KZ Danou Vaculíkovou. Navrhla například mobilní týmy, které vyjížděly za seniory do domovů. „Snažila jsem se nacházet nové věci, aby to usnadnilo průběh covidu,“ řekla Marschallová s tím, že pomáhala také s mediální prezentací KZ.

Obžalovaná má ale problém zpětně práci vykázat. „Hodně telefonuju, nejsem zrovna papírový typ,“ vysvětlila. Ani její fyzická přítomnost ve vedení KZ v Ústí nebyla příliš evidovaná. Do budovy totiž prý často nechodila přes kartičku, ale bokem bez čipu, zmínila a připustila, že to byla chyba. Podle ní je obžaloba výsledkem Zetkovy pomsty. „Docela hlasitě jsem upozorňovala na jeho chyby. Při akvizici litoměřické nemocnice jsme se neshodli, to se mu nelíbilo,“ prohlásila Marschallová.

Odměnu už někdo Krajské zdravotní vrátil

Podle obžaloby vznikla Krajské zdravotní jednáním Marschallové škoda ve výši 305 tisíc. KZ ale tuto částku po obžalované nevyžaduje. „Škoda již byla uhrazena,“ vysvětlil novinářům Ondřej Štěrba, současný předseda představenstva KZ a Marschallové dlouholetý kolega z regionálního ANO. Podle Štěrby Marschallová skutečně vykonávala práci, kterou fakturovala. Vadilo mu jen to, že ji bez vědomí představenstva zaměstnal tehdejší generální ředitel Aleš Chodacki. Toho proto také představenstvo odvolalo.

Svědčil také místopředseda představenstva KZ Leoš Vysoudil, který si Marschallovou pamatuje jen jako zástupkyni hejtmana. A v době, kdy tak působila, se ohrazoval vůči tomu, aby se účastnila schůzek představenstva. Když zjistil, že je fakticky zaměstnancem KZ, překvapilo ho to a v porovnání s platy lékařů ho zarazila i výše jejího platu. „Její ohodnocení mi přišlo abnormální,“ uvedl Vysoudil. Že měla smlouvy s KZ, nevěděl ani Radim Laibl, krajský radní pro zdravotnictví, který v úterý také svědčil.

Ty jsi podepsal! Ne, ty! Dohady okolo Krajské zdravotní pokračují

Jindřich Zetek jako svědek popřel, že by Marschallové nabídl práci pro KZ. I když připustil, že se s ní potkával na vysokých jednáních na krajské úrovni o zdravotnické tematice. Podle něj ale její odbornost nebyla valná. O jejím angažmá v KZ se měl dozvědět na interpelaci krajského opozičního zastupitele. Vyžádal si vysvětlení Chodackého, ten to neuměl pořádně vysvětlit. „Nedočkali jsme se pořádné odpovědi, celá záležitost vyústila v trestní oznámení,“ uvedl Zetek.

Svědčil i exministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterého vedení kraje nakrátko angažovalo do role předsedy představenstva KZ po Zetkově odvolání. I ten připustil, že práce Marschallové pro KZ včetně výše odměny přes sto tisíc měsíčně byla i pro něj překvapením. „Byla to informace, která pro nás byla nová,“ potvrdil Vojtěch s tím, že měl s dalšími členy představenstva pochyby, zda byla práce skutečně odvedena. A poslali jí výzvu, aby peníze vrátila. To měl Marschallové právní zástupce odmítnout.

Kdo za Marschallovou vrátil Krajské zdravotní sumu kolem tří set tisíc, není jasné. Ona to prý nebyla. „Jste novináři, tak to určitě zjistíte,“ řekl Marschallové advokát Vališ zástupcům médií po jednání, které v úterý soudkyně Tereza Nagy odročila na 24. května.