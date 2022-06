Vladimíra T. volala advokátovi těsně před líčením, že do Ústí nemůže přijet kvůli nemocnému dítěti. Senátu se to nelíbilo. „Hrozí jí vazba,“ zmínila předsedkyně Kamila Krejcarová.

„Je s ní těžká dohoda,“ pokrčil rameny advokát obžalované. Senát pak konstatoval, že hlavní líčení nemůže kvůli nepřítomnosti obžalované pokračovat.

Nabízela mu sebe i svého syna

Alespoň si ale konečně odškrtl výslech 34leté ženy, na jejíž výpovědi stojí obžaloba. Ta se týká událostí, k nimž mělo dojít v létě 2019. „V motorovém vozidle podobném Nissanu Navara s obytnou nástavbou žena za úplatu poskytla nezletilého syna dosud neznámému muži německé národnosti, kterému v minulosti sama nabízela sexuální služby za úplatu,“ uvedla již dříve o obžalované státní zástupkyně Lenka Letáčková s tím, že si cizinec nezletilého fotil nahého.

Smutný příběh „z trasy“. Prostitutka předhodila kunčaftovi své čtyřleté dítě

Svědkyně svou dřívější výpověď na policii potvrdila i dnes před soudem. Mluvila o autu podobném džípu hráškové barvy, které stálo na benzince. „Byl tam Němec. Bylo mu asi 40 let, měl prošedivělé vlasy. Zjišťoval, kolik mám dětí, hlavně ho zajímali kluci. Ptal se, jestli bych si chtěla vydělat peníze, a ukázal mi fotky nahého syna obžalované,“ vypověděla svědkyně s tím, že na jednom snímku byl vidět zadeček chlapce v předklonu, na druhém jeho přirození.

Policii zalarmovala příbuzná

Zaskočená svědkyně pak muži pohrozila, že zavolá policii, a on ujel. Později se zeptala Vladimíry T., proč to udělala. Ta prý odvětila, že neví. Svědkyně řekla o fotkách i příbuzné Vladimíry T., která chlapce vychovávala. A ta zalarmovala policii. „Od té doby se to řeší,“ shrnula svědkyně.

Obžalovaná vinu popírá. „Není to pravda,“ uvedla už dříve s tím, že ji svědkyně ze zločinu falešně nařkla kvůli malichernému finančnímu dluhu. Ta ale dnes řekla, že o žádném dluhu neví.

Další líčení proběhne 21. července. Senát se pokusí zajistit přítomnost dalších dvou svědků, kteří už také byli opakovaně volaní, ale nikdy nepřišli. Soudkyně však naznačila, že na jejich výpovědi nezáleží tolik jako na té dnešní. Příště už by se tak Vladimíra T. mohla dočkat verdiktu. Pokud přijde.