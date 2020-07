V den soudu sice dorazili pouze čtyři obžalovaní, pěknou řádku míst v jednací síni ale obsadila skoro dvacítka advokátů nebo zástupců poškozených.

Z 28stránkové obžaloby shrnující především skutky z roku 2012 vyplývá, že 15 mužům a čtyřem ženám včetně dvou cizích státních příslušníků klade žalobce za vinu například to, že prodávali nic netušícím lidem dříve kradená auta s falešným VIN kódem. Obžalovaným hrozí podle míry jejich prokázané viny různý trest, nejvíc ale až deset let vězení.

Senát kauzu neřešil zdaleka poprvé. Obžaloba k soudu putovala na konci listopadu 2018, hlavní líčení začalo před rokem. Od té doby probíhá dokazování krok za krokem. Ve středu pokračovalo přehráváním odposlechů hovorů a čtením esemesek usvědčujících obžalované z trestné činnosti. O té spolu čile komunikovali. Třeba SMSkami, z nichž jedna zněla: „Prosím, nezapomeň se mi zeptat na to vyleptání vinka, gumy dostanu zítra.“ Policie telefony aktérům organizované skupiny napíchla v operaci pod názvem Cháron.

Mezi řádky odposlechů přehrávaných ve středu vyvstával příběh několika osob mezi roky 2011 a 2012. „Organizovali trestnou činnost spočívající jednak v legalizaci odcizených vozidel a jejich následném prodeji třetím osobám, jednak ve sdělování nepravdivých údajů úvěrovým společnostem při sjednávání úvěrů na kradená, případně nová vozidla,“ popisuje obžaloba s tím, že jeden z obviněných prodával část odcizených vozidel ve svém autobazaru.

Podle odposlechů v tomto případě monitorovali situaci v autobazaru tajní policisté, kteří se vydávali za zájemce o kradené vozidlo. Nebo tito údajní zákazníci jednomu z pachatelů policisty připomínali. „Byli tady už podruhé, ale jsou nějací divní,“ volal prodejce z autobazaru komplici. „To je v pohodě. Se jim líbí ten ford?“ reagoval muž na druhé straně. „No jo, ale já se bojím, aby to nebyli nějací ti… Měl jsem divnej pocit…“ stěžoval si pachatel. „To je v pohodě, udělej jim slevu. Dej jim to klidně o 10 až 15 levněji,“ uklidňoval ho druhý muž.

Skupina se v telefonátech vyjadřovala neurčitě i v jinotajích a protagonisté trestné činnosti byli při svém počínání velmi nervózní. „S..e mě to, trvá to dlouho, je s tím hodně placení. Ale musíme být optimisti, dobře to dopadne,“ zaznělo například ze záznamu v jednací místnosti. Odposlechy vypovídaly o tom, že motivem této trestné činnosti byly pro její aktéry někdy finanční problémy. „Já tam mám dva nájmy sekyru,“ stěžoval si třeba jeden z nich.

Muži i ženy z kauzy se pokoušeli sjednávat úvěry nejen na původně kradená, ale i na nová auta. Nebo naopak na ta totálně havarovaná. Peníze od bank chtěli ale třeba i na rekonstrukci bytu, přičemž ve všech případech uváděli nepravdivé údaje. Někdy jejich počínání končilo úspěšně, často ale nikoli. I v těchto případech ale mají velký problém: padělali totiž kupní smlouvy, falšovali i kupní doložky nebo technické průkazy, plné moci, výpisy z daňových přiznání, potvrzení o zaměstnání a další doklady.

Krajský soud ve středu odročil hlavní líčení na další letní dny, rozuzlení kauzy se svému finále ještě nepřiblížilo.

