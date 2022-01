Kauzu začal v pátek 14. ledna projednávat ústecký krajský soud.

Andryi U. závažně zranil muže loni 3. dubna v podvečer. „V úmyslu jej usmrtit ho opakovaně bodl kuchyňským nožem o délce čepele 10 centimetrů do hrudníku, břicha, pravé hýždě a pravé paže,“ popsal státní zástupce František Stibor. Pobodaného museli ihned operovat, pak ho hospitalizovali na jednotce intenzivní péče. „V místě bodných ran na hrudníku a břiše hrozilo zasažení životně důležitých orgánů,“ upozornil Stibor a za pokus o vraždu navrhl trest deseti let.

Přecházení silnice mimo přechod často končí fatálně. Řidiči nestihnou zareagovat

Muže přivedla k soudu eskorta z vazby. Prostřednictvím tlumočníka připustil, že nůž použil, a jistou míru viny přiznal. „Moc dobře si uvědomuji, že jsem spáchal nepřípustnou věc, a musím odpovídat za své jednání. Doznávám se a kaji,“ řekl obžalovaný, ale s tím, že se jen bránil provokacím značně opilého vyzyvatele. „Nechtěl jsem ho zabíjet. To se stalo zcela náhodně,“ dodal muž, který proto odmítl právní kvalifikaci i nabídnutou dohodu o vině a trestu.

Páteční líčení pokračovalo výslechem znalkyně z oboru lékařství Andrey Vlčkové. Soudce Jiří Bednář avizoval, že plánuje odročit líčení na další lednový termín.

Co se stalo v Dubí? Incident očima obžalovaného

Andriy U. 3. dubna 2021 střídmě popíjel s jinými řidiči kamionů v přívěsu na parkovišti v Dubí. Náhle se u dveří objevil muž, nikdo ho neznal. Pozvali ho dovnitř jen ze slušnosti. Místo toho, aby se choval slušně i on, se zjevně opilý muž začal „montovat“ do Andrije U. Ten ho poprosil, ať odejde. Ale muž ho začal vyzývat, ať s ním vystoupí. Andriy U. nabízený souboj odmítl i proto, jak robustní byl jeho rival. Ten nakonec odešel. Po chvíli Andriy U. vystoupil a chtěl si odnést nádobí včetně kuchyňského nože do kamionu. Venku čekal jeho sok a začal ho napadat. Když Andrije U. uhodil do čelisti, zatmělo se mu před očima a všechno nádobí se mu rozlétlo. Pak ho muž chytil do kravaty a začal škrtit. Andrijovi U. docházel vzduch, něco křuplo v krku, zafungoval instinkt sebezáchovy. Sebral ze země nůž, který předtím nesl s nádobím, a máchl s ním. Jeho rival ho škrtil dál, proto bodal opakovaně. K incidentu došlo jen týden poté, co rodák ze Záporoží přijel za výdělkem do Česka. Peníze chtěl prý hlavně pro svou nemocnou matku.