Podezřele rychlým stěhováním politika, kandidujícím za Babišovo hnutí v Děčíně, se začal ve středu 19. října dopoledne zabývat krajský soud v Ústí nad Labem. Pozornost je zaměřena na Jana Skalického, který v Děčíně jako bezpartijní uspěl za vítězné ANO. A měl by být dokonce náměstkem primátora. Podle informací Deníku by měl mít na starosti i výstavbu jezu, za který dlouhodobě „kope“. Na jeho zvolení si stěžují neúspěšní kandidáti za ODS a STAN.

Skalický před soudním senátem připustil, že se do Děčína přihlásil až 2. srpna. Ale jedním dechem se vyznal z letitého vztahu k Děčínu. „Cítím se být vnitřně Děčíňákem, ačkoli jsem se narodil v Chrudimi a žil v Praze,“ uvedl Skalický. Nikde jinde se prý necítí být vnímán místními jako člověk, který mezi ně patří. „Přijali mě jako svého,“ říká o přesněji nespecifikovaných Děčíňanech. Vypověděl, že jeho život je s tradičním městem polabské plavby pracovně spjatý 25 let. Známý bojovník za postavení vodního stupně Děčín tam jezdil za Ředitelství vodních cest i do boletických loděnic a za různé spolky. Arbitrem jeho „děčíňanství“ jsou podle něj ale voliči. „Jistě by mě jinak nevykřížkovali mezi tři nejvíce volené zastupitele,“ konstatoval Skalický a vyzdvihl, že návrh na neplatnost jeho volby přišel od dvou neúspěšných kandidátů do děčínského zastupitelstva.

Čtyři stížnosti na volby v okrese. Jednu podal i lídr jediné kandidátky v obci

Mezi nimi je i Lubomír Paroha, který kandidoval za ODS. Profesně působí v konzultační firmě Ascend z oblasti životního prostředí. „Je neoprávněné, aby rozhodoval o tom, jak se rozvíjí Děčín,“ shrnul Paroha své výhrady společně s advokátem Michalem Mlezivou s tím, že Skalického zájmy v Děčíně byly vždy ryze obchodní. Paroha to srovnal se svým dřívějším působením v Hřensku, kde nějakou dobu žil a byl tam i zastupitelem. „Když jsem tam prodal dům, tak přestože jsem tam měl řadu zájmů, neovlivňoval jsem zastupitelstvo,“ uvedl Paroha. Návrh na neplatnost volby podával i politik a živnostník Filip Ušák, který kandidoval za Živý Děčín-STAN. „Okolnosti jeho kandidatury svědčí o účelovém obcházení volebního zákona,“ uvedl již dříve Ušák.

Sousedé svědčili v neprospěch

Skalický si nedávno přihlásil trvalé bydliště do bytu dcery manažerky hotelu Pošta Jitky Flachsové v Kladenské ulici. Flachsová starší kandidovala za ANO na třetím místě. Kandidátka u soudu svědčila. Otázky senátu i obou stran mířily k tomu, jestli se Skalický zdržuje v bytě její dcery. A jestli není zvláštní, že muž ve středním věku, který má partnerku, přespává v bytě u 26leté ženy. „Moje dcera je tam minimálně. Je v práci nebo na tréninku. Jezdí do Litvínova, kde přespává. Nebo do Německa,“ popsala Flachsová. Podle ní Skalický využívá byt od května.

„Nikdy jsem ho tam neviděl,“ uvedl ale další svědek, novinář Alexandr Vanžura z Děčínského deníku, který má byt přímo nad Flachsovou. Publicista je na home-office, a tak téměř celé dny doma, i když často chodí ven. Skalického by přitom nepřehlédl, jako lokální novinář ho zná. Vanžura už dříve o podivné „politické turistice“ Skalického psal. A před senátem zmínil, že teprve po vydání jeho článku se na zvonku Flachsové objevilo i jméno Skalického.

Anděl primátorem, Foldyna nebo Skalický náměstky. V Děčíně stvrdili koalici

Mezi dalšími obyvateli domu v Kladenské, který svědčil, byl i exředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Právě správa naposledy svým odborným stanoviskem negovala výstavbu jezu v Děčíně, za kterou naopak lobbuje Skalický. Benda Skalického v domě neviděl. Stejně jako další svědek, Radovan Fábera z místního Společenství vlastníků bytových jednotek. Skalický si však trvá na tom, že v místě bydlí. Chodí prý domů pouze večer a byt bere jako provizorium, chystá se mu jiný byt. „Na rozdíl od pana Vanžury, který uvedl, že mě neviděl, já jsem ho viděl,“ řekl Skalický. Podle něj je v přízemí pro obyvatele takřka neviditelný a neslyšitelný. „Mám za den tolik komunikací s lidmi, že se pak nemám chuť s nikým bavit,“ popsal Skalický s tím, že si v bytě nepouští ani televizi, jen tiše ťuká na počítači.

Soud v této věci pokračuje dnes odpoledne výslechy dalších svědků. Podle justičního rozpisu je naplánován i na pátek 21. října.