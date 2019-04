Oba byli obžalovaní kvůli zločinu zneužití pravomoci úřední osoby v případu údajného ovlivňování evropských dotací na severu Čech. „Jejich případ nyní bude spojen s věcí, která je dozorována Vrchním státním zastupitelstvem v Praze. Oba pánové jsou v pozici obviněných,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan.

V praxi to znamená, že soud přičlenil jejich trestní věc k velké kauze údajných machinací s dotacemi EU, v níž podle spisu figuruje celkem 24 obviněných. Jsou mezi nimi například exhejtmani Jana Vaňhová či Josef Novotný, exsenátor Alexandr Novák či tehdejší vlivný člen ODS a podnikatel Daniel Ježek.

„Soud vzal za prokázané, že proti oběma obžalovaným je vedena rozsáhlejší trestní věc, a proto nejsou dány okolnosti, které by tomuto postupu bránily. Naopak jsou dány okolnosti, které tento postup odůvodňují jako správný i procesně ekonomický,“ řekl soudce Jiří Blažek. Obří proces trvá už sedm let. „Je potřeba si uvědomit, že věc je extrémně složitá, nemám za to, že by tam docházelo ze strany soudu nebo orgánů činných v trestním řízení k průtahům. Nejde o bagatelní věc,“ uvedl Blažek.

Kouda s postupem krajského soudu nesouhlasí. „V září v roce 2012 se u nás objevili policajti, udělali domovní prohlídku a obvinili mě z něčeho, co jsem nespáchal, aniž by mě pozvali k výslechu. Od té doby proces trvá, po sedmi letech jsme teď na nule a já můžu říci, že jsem nevinný a budu se bránit všemi zákonnými prostředky, tak jako jsem to dělal doposud,“ reagoval Kouda. Kušnierz, který s policií na odhalení podezřelého rozdělování dotací na severu Čech spolupracoval, se k usnesení soudu nechtěl vyjádřit.

