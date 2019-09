Do vězení šel Mertl na deset let, odseděl si už dvě třetiny trestu. Ve vězení v Kuřimi ale zůstává, žalobce proti rozhodnutí na místě podal stížnost.

„Soud podmíněně propustil odsouzeného Martina Mertla z výkonu trestu odnětí svobody. Rozhodnutí však není pravomocné, neboť státní zastupitelství proti němu podalo ihned po jeho vyhlášení stížnost. Věcí se tedy bude ještě zabývat Krajský soud v Brně," sdělil pro ČTK mluvčí soudu Dušan Beránek.

Oba vedoucí kontaktovali desítky chlapců prostřednictvím internetu. Na sociálních sítích se vydávali za dívky a posílali jim nahé fotografie. Následně od nich požadovali snímky a videa zachycující chlapce při masturbaci. Na základě získaných záznamů je vydírali.

Podle rozsudku měli znásilnit hned několik chlapců, některé i opakovaně. Krajský soud v Ústí nad Labem oba skautské vedoucí v roce 2013 poslal na deset let do vězení, odvolací Vrchní soud v Praze trest potvrdil. Mají také zakázáno deset let pracovat s dětmi a mládeží a současně musí podstoupit ambulantní sexuologickou léčbu.