Obžalovaný se doznal a během líčení podepsal dohodu o vině a trestu. Ten však přijal se skřípěním zubů. „Je to hodně, ale jo,“ odvětil soudkyni Kamile Krejcarové na dotaz, jestli trest akceptuje. Na odvolání si vzala lhůtu zmocněnkyně poškozeného. Ta pro něj chtěla kolem 400 tisíc korun za ztrátu společenského uplatnění. Senát ale Jägerovu oběť odkázal k občansko-právnímu řízení.

K incidentu došlo loni 11. srpna po 20. hodině na zastávce MHD před ústeckým hlavním nádražím. Jäger volal: „Mr.ky cikánský do plynu, cikáni do plynu“. Hulákal, že by chtěl „cikány“ pověsit na železný drát a střílet brokovnicí. „Cikáni by měli pochcípat,“ běsnil a napodoboval střelbu z pistole. Nepřestávajícím urážkám romského etnika se rozhodl čelit 28letý Alan Gaži, který šel kolem s rodinou.

Pokusil se zasáhnout Jägera pěstí do obličeje. To ale agresora rozzuřilo tak, že o obrubník rozbil skleněnou lahev od piva. „Napadl ho opakovanými údery rukou, ve které držel hrdlo rozbité skleněné lahve,“ potvrdil státní zástupce Vladimír Jan. Muž útočil na hlavu a krk a Gažimu způsobil několik řezných ran. Podle znalců z oblasti lékařství při tom mohlo dojít k poranění ohrožujícímu na životě.

Přítelkyně poškozeného křičela, až se na místo seběhli lidé a krvácejícímu zavolali záchranku. Útočník z místa činu utekl, usvědčily ho ale výpovědi svědků a kamerové záznamy. „Byl nepříčetný, chtěl se prát,“ popsal Alan Gaži z Ústí s tím, že se z incidentu dosud psychicky nevzpamatoval. Události byla přítomna jeho rodina. „Říkal jsem mu, přestaňte, děti nám brečí. Ale začal ještě víc. Děti mají dodnes trauma, když jdou večer ven,“ dodal Gaži.



Jäger na něj útočil i přesto, že už ho dříve poslal na rok za mříže okresní soud v Teplicích. A to kvůli sympatiím k hnutí potlačujícímu práva a svobody člověka. Z nepodmíněného, jeden rok trvajícího trestu odnětí svobody se výtržník vrátil na konci roku 2018. Nejspíš ho příliš nepoučil ani pondělní rozsudek. „To je všechno lež. Cigáni lžou. Ať chcípne, dr.ka černá,“ zavolal po rozsudku na novináře, když ho eskorta vedla chodbou soudu.