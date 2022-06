Jestli 42letý Michal Babulík z Lounska odřídil v úterý 14. června cestu do Ústí ke krajskému soudu sám, zpátky už za volant sednout nemohl. Muž totiž nepochodil s odvoláním proti čtyřletému trestu zákazu řízení. Dostal ho za to, že jako profesionální šofér havaroval před víc než dvěma lety s autobusem u Blšan na Podbořansku. Vozidlo bylo plné studentů a několika pedagogů gymnázia v Žatci, kteří si z vážné nehody odnesli středně těžká nebo lehká zranění.

Jak muži letošního 16. února dokázali na okresním soudu v Lounech, jel na namrzlé silnici o 20 kilometrů v hodině rychleji, než měl. Babulík projevil lítost a přiznal vinu. A soud mu dal za obecné ohrožení z nedbalosti dvouletý trest, podmíněně odložený na čtyřletou zkušební dobu. Podmínku šofér akceptoval, nesmířil se ale s druhou částí rozsudku: se zákazem řízení na čtyři roky. A až doteď brázdil silnice autobusem pro společnost z Lounska. To však nyní skončilo.

Podmínka a zákaz řízení. Soud vynesl trest za nehodu autobusu s gymnazisty

Krajský soud totiž shledal výrok soudu nižší instance správným, zákonným a přiměřeným. Rozsudek tak úterním usnesením odvolacího senátu okamžitě nabyl právní moci. „Od této chvíle už nemůže řídit žádné motorové vozidlo,“ zdůraznila soudkyně Ladislava Šafránková s tím, že by muž jinak mařil úřední rozhodnutí. Státní zástupce Jan Řeháček byl s rozhodnutím spokojen, obžalovaný ho nekomentoval. „Počítali jsme s tím,“ řekl pouze jeho obhájce Jan Greisiger.

Proti usnesení není možné odvolat se. „Je přípustný jen mimořádný opravný prostředek,“ konstatovala předsedkyně senátu s tím, že jde o dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.

Ředitel: Takovou havárii bych nechtěl znovu zažít

K nehodě došlo 9. února 2020 v autobusu asi s 60 lidmi – studenty a pedagogickými pracovníky. „Nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky, která byla namrzlá, a překročil povolenou rychlost o více než 20 kilometrů v hodině,“ rekapitulovala Šafaříková Babulíkovo provinění s tím, že vozidlo dostalo smyk, narazilo do svodidel a sjelo do příkopu, kde se autobus obrátil na bok.

Čtyři cestující byli středně těžce raněni, ostatní lehce. „Takovou havárii bych nechtěl znovu zažít. Řidič s námi jel opravdu rychle. Už by neměl sednout za volant něčeho většího než osobní automobil,“ poznamenal již dříve u soudu v Lounech ředitel gymnázia Miroslav Řebíček, který na lyžák do Rakouska se studenty také jel. Škoda na autobusu byla skoro čtyři miliony, firma ji pokryla pojistkou.

Řidič, který havaroval s gymnazisty, jde před soud. Hrozí mu až pět let vězení

Muž nasbíral od roku 2000 několik zákazů činnosti, naměřili mu i alkohol za volantem. Mohl dostat až pět let vězení. Odnesl si ale relativně nízký podmíněný trest. A to i díky tomu, že prohlásil vinu a projevil lítost. „Rozsudek byl nepřiměřeně přísný,“ řekl přesto v úterý za jeho klienta Greisiger s tím, že muž má vyživovací povinnosti vůči dvěma dětem. A že přijít o "papíry" by letitému šoférovi způsobilo existenční potíže.

To ale odvolací senát nepřesvědčilo. Podle jeho předsedkyně totiž zdaleka nešlo o souhru špatných okolností v jednu chvíli, jak nehodu bagatelizoval obžalovaný. Ale spíš bylo otázkou šťastné shody okolností, že nedošlo k fatálním následkům na cestujících. To by pak obžalovaný v Ústí nevyjednával o tom, jak dlouho nebude řídit, ale jak dlouho bude ve vězení.