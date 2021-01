Tvrdý sex i tvrdé drogy, automaty, erotické služby, mafiánské praktiky… Plný neřesti a násilí je příběh z Chomutovska, který v úterý 5. ledna začal rozplétat krajský soud v Ústí. Padesátiletý rodák z dnešního Dagestánu se zpovídá z dlouhého a trýznivého domácího násilí vůči milence a matce jeho dětí. Jeho agrese vrcholila v roce 2019, kdy ji měl několikrát znásilnit a zbít. Podle obžaloby ženě navíc vyhrožoval kvůli jejímu novému vztahu ranou nožem do břicha i únosem jejich syna, do mdlob zmlátil také jejího kamaráda. Výtečník měl být dříve vyhlášeným vyděračem, později dealerem a „králem mezi místními feťáky“, věčně s nožem za pasem. Vinu popírá, žena prý lže.

Strach z něj kvůli svým rodinám přitom měli podle výpovědí i někteří policisté v oblasti. Jednoho z nich v souvislosti s případem dokonce stíhá Generální inspekce bezpečnostních sborů z přečinu zneužití pravomoci. Deníku to potvrdila mluvčí inspekce Ivana Nguyenová s tím, že krajské státní zastupitelství dostane v několika málo dnech návrh na obžalobu policisty.

Agresor z podsvětí měl náklonnost nejen k fetování, ale i k rodinnému životu, a to s velmi inteligentními a vzdělanými ženami. Přinejmenším za znásilnění teď muži žalovanému už dříve za nedovolené ozbrojování a výtržnictví a s podmínkou na krku hrozí 12 let vězení. A zmocněnkyně po něm chce za nemajetkovou újmu skoro půl milionu pro poškozenou, která po tom všem trpí posttraumatickým stresovým syndromem.

Muž se podle obžaloby snažil po své oběti zjistit, kolikrát měla intimní styk s novým přítelem, pak po ní požadoval sex. „Když se slovně bránila, tak ji násilím dotlačil do ložnice, kde na ní přes její nesouhlas vykonal styk, kdy jí úderem způsobil nerovnou perforaci levého ušního bubínku,“ vylíčil státní zástupce František Stibor. To ale zdaleka nebylo všechno.

Jindy jí měl dát několik ran pěstí a hrozit nožem u břicha i únosem syna, aby ho dovezla ke svému příteli. V dalším případě ji odvlekl do koupelny, kde ji vystavil dalšímu násilí.

„Zničil mi celý byt“

Poškozená vypověděla, že podobné násilnosti prý probíhaly už několik let. „Mlátil mě páskem, také jsem měla prasklý bubínek a byla kvůli tomu u doktora. Sebrala jsem malého, utekla k tetě. Zničil mi celý byt, sebral telefon,“ popsala jeden z případů. Bývalá uživatelka tvrdých drog se s Rusem seznámila před deseti lety v kasínu, kde tehdy pracovala a on hrál. Zpočátku ho brala pouze jako milence a zdroj dávek. S drogami na rozdíl od něj přestala, když počali první dítě. Jeho původní rodinu příliš neřešila, dalšího potomka s ním ale i tak už nechtěla. Přesto se nakonec podvolila podobně jako jeho zvláštním choutkám v sexu. Věděla prý totiž, že jinak by to bylo ještě horší.

Majetnický a chronicky žárlivý muž věčně omámený pervitinem či kokainem k ní poslední léta chodil od své druhé ženy nebo z flámu zpravidla v noci, když děti spaly.

Senát nejspíš i vzhledem k minulosti poškozené zajímalo, zda se jí dá věřit. Psycholog Stanislav Poláček ale vyloučil, že by si byla schopna vymyslet všechny vylíčené podrobnosti. „Musela by být velmi nadaná literátka,“ konstatoval znalec, podle kterého poškozená netrpí žádnou psychopatologií. Přesto obžalovaný Rus líčil všechny skutky zásadně jinak než ona i státní zástupce.

Ve vazbě je už přes rok, přesto ho k soudu eskorta přivedla upraveného, se zjevně černě nabarvenými vlasy, v černém kvádru, rudé košili a vypulírovaných stylových, křiklavě červených botách. V řeči se obžalovaný, který má vzhledem k intenzivnímu užívání drog dost „trpět na srdíčko“, značně zadrhával, mluvil kombinací češtiny a ruštiny. „Co se týče znásilnění, necítím se být vinen,“ prohlásil. V ostatních skutcích vinu cítí, došlo k nim ale prý jinak.

Sex, drogy a alkohol

Sama žena podle něj vyhledávala tvrdý sex, při němž křičela, byla náruživá, míchala drogy s alkoholem, často mu lhala a podváděla ho s jinými muži. Pustil se i do její matky, prý spolu provozovaly erotické služby na internetu a nejspíš i prostituci. S jejím novým vztahem údajně neměl problém. Jen nechtěl, aby ten muž měl děti, aby rozbíjela rodinu. V dětství si kvůli podobnému přístupu svého otce zažil peklo. Ostatně ani on k ní od své první partnerky a matky svých dalších dětí neodešel, lamentoval muž.

Líčení bude na krajském soudu pokračovat výslechem dalších svědků ve čtvrtek 7. ledna.