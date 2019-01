Soud s ukrajinskými nájemnými vrahy skončil vysokými tresty

Ústí nad Labem – Mnoho let po vraždě, na kterou se zdánlivě zapomnělo, si vyslechli u ústeckého krajského soudu tři Ukrajinci rozsudek: Celkem si odsedí ve vězení více než 40 let. Soud poslal Valeriy Prytoku (1962) na 13,5 let do vězením, Oleha Kalashnikova (1972) na 14 a Semena Lembaka (1969) na 13 let do vězení.

Kalashnikov byl kromě toho z ČR na neurčito vyhoštěn. Podle soudu mají na svědomí vraždu ukrajinckého obchodníka. Stepan Khymchuk (1973) byl zavražděn 13. září 2003 v 6­.15 hodin v Litoměřicích v prostoru garáží v ulici Jiřího z Poděbrad. Policie ČR na místě vraždy zajistila samopal s tlumičem hluku v křoví v blízkosti místa činu. Strůjci vraždy byli odhaleni až v roce 2010. Lembak zosnoval vraždu ukrajinského obchodníka, který překážel, a hrozilo, že předá nějaké citlivé informace policii o podivném jednání některých příslušníků litoměřické cizinecké policie. Soud zaznamenal mj. i informaci, že 10 tisíc dolarů, které dostal vrah za popravu podnikatele, mohlo být přímo od příslušníků cizinecké policie. Ale k tomu soud nezískal další upřesňující informace. Proto nemohl brát na tuto informaci zřetel. Prytoka dostal objednávku na vyřešení problému. Zatelefonoval proto na Ukrajinu, odkud byl poslán Kalashnikov do Litoměřic, aby zde objednávku vyřídil - oběť zastřelil.

Autor: František Roček