Hana Š. s obžalobou nesouhlasí a necítí se vinna. „Můj úmysl nebyl manžele V. obvinit. Že to tak uzavřela policie, na to jsem neměla žádný vliv. Mrzí mě, jakých rozměrů věc nabyla. Nechtěla jsem jim ublížit, myslela jsem si, že to celé skončí na přestupkovém řízení,“ uvedla žena v úterý.

Soud si dnes vyslechl také Evu V., která požaduje na nemajetkové újmě po Haně Š. milion korun. Tvrdí, že se na ní trestní stíhání podepsalo. „Začala jsem mít zdravotní problémy, vyvrcholily tak, že jsem musela dojít na neurologii. Dodnes mám brnění rukou i nohou. Bylo mi řečeno, že je to psychosomatické,“ řekla svědkyně. Soud po jejím výslechu odročil hlavní líčení na březen příštího roku.

Pro spor o kočku hrozilo páru vězení. Teď stíhání hrozí ženě, která je obvinila

V předchozím líčení před krajským soudem Hana Š. tvrdila, že se manželé kvůli sporu o kočku pokusili dostat do jejího bytu a vyhrožovali jí. „Pan V. mě nečekaně udeřil rukou do krku. Spadla jsem na zem, bouchla se do zad a hlavy,“ popsala dříve u soudu. Papírově to podložila i několik měsíců trvající neschopenkou od obvodní lékařky. „U poškozené se plně rozvinula posttraumatická stresová porucha středně těžké závažnosti s následky přetrvávajícími do současné doby,“ tvrdila obžaloba, již později soud shodil ze stolu.

„Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který byli obžalovaní stíháni,“ shrnul dříve předseda senátu Jiří Blažek. Stěžejním důkazem byla výpověď policistů, kteří byli při konfliktu, i výpovědi dalších svědků. Podle více než rok starého verdiktu navíc Hana Š. před soudem opakovaně lhala. A proto se rutinním sousedským sporem o kočku justice zabývá dál. Role obžalovaných a svědků se ale obrátily.

Na Ústecku je justicí prokázané lhaní u policie či u soudu docela výjimečná věc. Svědčí o tom počet odsouzení pro trestný čin křivého obvinění v období od roku 2017 do 22. 11. 2022.

2017 - 2

2018 - 5

2019 - 3

2020 - 4

2021 - 1

2022 - 5

Zdroj: Okresní soud v Ústí nad Labem