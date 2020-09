Hudečka obvinila už v prosinci 2018 policie z podílu na vytunelování Metropolitního spořitelního družstva. Trestnou činnost nepáchal z pozice šéfa odboru, ale během své soukromé praxe, kdy působil jako znalec pro oceňování nemovitostí. Nejméně v deseti případech podnikatelům cíleně nadhodnotil cenu jejich pozemků, aby lépe dosáhli na úvěr od spořitelního družstva.

„Obvyklou cenu nemovitostí nadhodnotil 122krát, nezkoumal skutečnou využitelnost pozemků ve spolupráci s obecním úřadem, vycházel účelově a nekriticky z informace od objednatele posudku, nezajistil si žádné podklady k ověření tohoto tvrzení,“ stojí v rozsudku Vrchního soudu v Praze.

Pole jako žádaná parcela

V praxi to vypadalo tak, že pozemek, který byl ve skutečnosti pole, ocenil Hudeček stejně jako lukrativní stavební parcelu, kterou se podle vyjádření podnikatelů měla brzy stát. Tvrzení se ale nezakládalo na pravdě. Podnikatel tak získal miliony, které převedl do jiné firmy a úvěry nikdy nesplatil. Záložně jako zástava zůstaly pozemky, které měly ve srovnání s poskytnutým úvěrem minimální cenu.

Vlastimila Hudečka už v květnu Městský soud v Praze odsoudil k šesti letům vězení za úvěrový podvod. Proti rozsudku se ale odvolal. Vrchní soud ho minulý týden odsoudil pravomocně a potvrdil i pokutu. „Obžalovanému byl rozsudkem Vrchního soudu v Praze uložen peněžitý trest ve výměře 500 tisíc korun,“ uvedla mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová. „Pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, byl stanoven náhradní trest odnětí svobody tří měsíců,“ doplňuje Kolářová.

Společně s Hudečkem byl odsouzen i jeden z podnikatelů, Tomáš Ch., který si nechal podvodný posudek na pozemky v Libouchci vyhotovit. „Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pět let. Pro výkon trestu byl zařazen do věznice s ostrahou,“ upřesnila mluvčí soudu Kateřina Kolářová. I podnikatel musí zaplatit pokutu a to jeden milion korun.

Vlastimil Hudeček stál v čele stavebního úřadu od roku 1997. I přes probíhající trestní řízení zůstával ještě v srpnu letošního roku v čele svého odboru. To se už změnilo. „Mohu potvrdit, že pan Hudeček již není zaměstnancem ústeckého magistrátu,“ doplnila mluvčí úřadu Romana Macová.