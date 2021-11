Verdikt padl ve čtvrtek 18. listopadu v kauze rodinné tragédie z Litoměřicka. Pět let vězení s ostrahou čeká na Stanislava Najmra, který letos v květnu v podloubí bohušovického rodinného statku postřelil svého syna a snachu. Stalo se tak po krátké hádce, obě dvě strany spolu měly dlouhodobé spory o dědictví.

Ke krajskému soudu v Ústí nad Labem přivezla po pondělním zahájení líčení už podruhé eskorta z litoměřické vazební věznice Najmra, který měl v jednací síni oporu hned ve třech advokátech. Už od začátku líčení se doznával a byl ochotný dohodnout se se státním zástupcem na vině i trestu.

Senát se po zhruba dvouhodinovém jednání přiklonil k mírnému návrhu trestu žalobce Vladimíra Jana. Ten vzhledem k okolnostem případu pachateli pokusu o vraždu z původně navrhovaných sedmi let mimořádně slevil na pět let. A to i když trestní sazba vraždy více než jedné osoby je od 15 do 20 let.

Obžalovaný rozsudek kvitoval. „Vzdávám se odvolání a trest přijímám,“ konstatoval S. Najmr. Odvolání se vzdal i žalobce. Ale zástupce poškozených Rostislav Sochor si na odvolání vzal lhůtu tam, kde mohl, tedy ve výroku o vypořádání finančních nároků Najmrova syna a snachy. A naznačil, že se oba dva odvolají.

Senát z požadované cifry skoro šest milionů přiznal pouze bolestné a odškodnění za komplikace v průběhu léčby Najmrově snaše zhruba ve výši 115 tisíc. A se zbytkem oba dva odkázal na občansko-právní řízení. Dokazování těchto nároků by totiž podle soudu líčení neúměrně protahovalo.

Což aktuálně není žádoucí jak kvůli vazebnímu stíhání Najmra, tak i kvůli znovu se vzmáhající epidemii covidu-19.

Zmocněnec: Syn a snacha mají strach

Soud v mírném verdiktu přihlédl k psychiatricko-psychologickému zkoumání obžalovaného z iniciativy orgánů činných v trestním řízení. Znalec konstatoval, že zločinu se Najmr dopustil ve stavu snížené příčetnosti. A že i když má zlobnou povahu, nemusí se podobného jednání dopustit znovu.

Soudce Martin Parolek dodal, že Najmr má navíc čistý trestní rejstřík a při přípravném řízení spolupracoval. Zástupce poškozených se ale obává, že po předpokládaném propuštění S. Najmra v případě adekvátního chování ve vězení ve dvou třetinách trestu může muž svůj čin dokončit.

Postřelená Najmrova snacha se podle Sochora vzhledem k zdravotním následkům zločinu nebyla schopná jednání účastnit, syn střelce ale na obou dvou líčení přítomen byl. Senát ale nevyslyšel zmocněncovu žádost, aby byl syn veřejně slyšen ohledně následků zločinu na oba dva.

Soud nevzal pro jeho nedostatky ohled ani na oponentní posudek psychologa, podle něhož se bude Najmrova zloba průběhem stáří ještě vyostřovat, a potenciálně tak po návratu z vězení může poškozené znovu ohrozit. „Mají strach, že obžalovaný svůj záměr dokončí,“ varoval Sochor.

Senát Najmrovi navrch k trestu nařídil ambulantní psychiatrickou léčbu a zabavil revolver i s desítkami nábojů.