Několik set ran, čistého času půl hodiny bití měl inkasovat 58letý invalida z Jirkova od trojice Chomutovanů ve vlastním bytě. Útok inicioval nejstarší z nich, zazlíval napadenému pletky s jeho exmanželkou. Za pokus o těžké ublížení na zdraví hrozí obžalovaným až 10 let vězení a placení několikasettisícového odškodnění, a to i kvůli traumatu, které mělo napadení muži způsobit. Skutečnou sílu traumatu a tím i věrohodnost oběti napadení ale zpochybňuje obhajoba. S dilematem, před kterým senát stojí, se dnes před ústeckým krajským soudem pokusil pomoct už druhý znalec.

K incidentu došlo 2. září 2020. „Napadli ho údery pěstí, otevřenou rukou i kopy nohou do těla, nejvíce do hlavy, hrudníku a zad, ačkoli jim řekl, že je po operaci páteře,“ popsal státní zástupce František Stibor. „Něco tak brutálního jsem v životě nezažil,“ řekl v únoru napadený. „Čistého času 30 minut mě mlátili rukama, nohama. Dostal jsem několik set ran. Že tady stojím, je i tím, že jsem se kryl a působil pasivně, abych to přežil,“ líčil na únorovém líčení poškozený s tím, že má po incidentu deprese, úzkosti a špatně spí. „Dřív jsem se smál, teď se nesměju. Nevěřím lidem, nestýkám se s nimi,“ dodal.

Invalidu ztloukli v bytě nezvaní hosté. Chtěli, aby z telefonu smazal fotky

Že se u něj po napadení rozvinula posttraumatická stresová porucha (PSP), dosvědčil posudek z přípravného řízení od mostecké znalkyně Lucie Rolko. Soud se ale po minulém slyšení poškozeného rozhodl nechat vypracovat ještě jeden posudek od libereckého psychiatra Jaroslava Tržického. Ten muže vyšetřoval letos v květnu, a neregistroval žádné výrazné projevy traumatu. „Snad jen určitou disforickou poruchu nálady, sklon k depresivním projevům,“ popsal Tržický s tím, že k tomu ale muž inklinoval už po roce 2010, kdy se začal léčit s vážným úrazem.

Podle psychiatra má muž rezignující tendence, je takzvanou psychastenickou osobou, těžce reagující na zátěž. Nadto když je to zátěž tak traumatizující jako projednávané napadení. U muže se podle znalce kvůli negativnímu zážitku velké intenzity skutečně mohla několik měsíců rozvíjet střední až těžká forma deprese. Klíčová pro vznik a délku traumatu je struktura osobnosti. „James Bond by nikdy netrpěl posttraumatickou stresovou poruchou,“ uvedl psychiatr v nadsázce. „Když byl ale muž u mě, jeho porucha byla už pouze verbalizovaná, ne klinická. Byla rozhodně na ústupu, forenzně nevýznamná,“ dodal Tržický o setkání s mužem necelé dva roky po incidentu.

Když něco řekneš, neuvidíš svoje dítě. Ženě měl hrozit, bít ji a osahávat

Soudkyni i advokáty zajímalo, jestli případně mohl muž předtím přehánět, nebo dokonce předstírat negativní projevy psychického rázu, například aby se pomstil útočníkům. „Spekuluji, ale mohl to přiživovat, aby z toho měl prospěch. Uvědomoval si, že čím déle bude protahovat svou poruchu, tím větší šanci má na případné odškodnění,“ odpověděl znalec s tím, že kdyby bylo trauma opravdu vážné, tak by se u muže projevovalo zárazy v řeči, slzením, třesem, pocením či odmítáním se o tom dál bavit. „To tam nebylo, když jsem ho vyšetřoval,“ konstatoval znalec. Ale s ujištěním, že trauma u muže po útoku nastalo – posudek kolegyně z Mostu byl pečlivý – a Tržický jen neví, jak byla PSP dlouhá.

Hlavní líčení s trojicí obžalovaných z Chomutova bude pokračovat zkraje příštího roku. Soud chce k věci slyšet ještě přinejmenším jednoho svědka.