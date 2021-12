Přestože dnes vinu za ublížení na zdraví kojence odmítla, část viny přiznala. „Neublížila jsem, i když jsem zanedbala povinnou péči svých dětí. Mohla jsem se o ně starat lépe,“ připustila obžalovaná k „lehčímu“ deliktu, který jí obžaloba klade za vinu. „Nedbala o jejich hygienu, zajištění čistého ošacení. Při krmení je ohrožovala zakládáním kojenecké lahvičky s rizikem zahlcení a vdechnutí potravy,“ vypočítala již dříve státní zástupkyně Simona Konopáčová.

Chtěla zklidnit kojence, skončil ve špitálu. Ženě hrozí 12 let, děti jí vzali

Podle slov Michaely A. je ale nespravedlivé, že je za nevhodnou péči o děti, které už dnes vychovávají pěstouni, popotahována jen ona, a ne také otec druhého dítěte. Podle ní se totiž řádně nepodílel na péči o společnou domácnost, později na ni ani nepřispíval, vodil si domů kamarády na party, podvedl ji a několikrát dokonce fyzicky atakoval. „Rodiče jsme dva,“ konstatovala Michaela A. Právě k mužově dobru přitom dosud hovořili přivolaní svědci.

Žena přiznala, že na mateřské brala i obden pervitin. Jenže i k droze se měla dostat přes otce druhého dítěte. Naznačila, že tento příležitostný lešenář „perník“ i prodával, kamarád, který s ním bydlel, totiž drogu vařil. „Měl to furt doma,“ popsala Michaela A., která prý spotřebu známého stimulantu omezila s druhým dítětem. Právě tomu měla ale podle obžaloby třást hlavičkou bez fixování, až krvácelo do mozku a skončilo na dva měsíce ve špitálu.

Měla krušné dětství

Žena popisovala i strastiplné dětství. Otec odešel od rodiny v jejích čtyřech letech, neplatil alimenty. Matka později zemřela, dívky se ujal bratr, ale i on zemřel. Další léta strávila v dětském domově, jako záškolačka i v diagnostickém a výchovném ústavu. Zbývajícího tři čtvrtě roku do 18 let byla na útěku. 30 tisíc korun do začátku naházel před jejíma očima její otec do automatu. První dítě měla s mladíkem, který se zřekl odpovědnosti, s otcem druhého si vypěstovala vztah na facebooku.

Soudce Romana Felzmanna zajímala její průprava v zacházení s dětmi. Michaela A. vzpomenula na hodiny přírodopisu na základní škole. „Měli jsme lidské tělo, jak se rodí dítě. Nevím, že bychom probírali, jak se o ně starat, jaké má potřeby,“ řekla. V porodnici jí ale ukazovali, jak se má kojit, koupat, oblékat dítě, že mu je třeba dávat ruku pod hlavu a pod zadeček atd. Připustila, že s tím měla problém. „Bylo malinké a křehké, bála jsem se natáhnout mu ručičku do mikinky, abych mu nic neudělala,“ vylíčila.

Soud dnes zhruba po dvou hodinách výslech Michaely A. na žádost jejího advokáta Pavla Kašpara Krase přerušil a líčení odročil na leden příštího roku, kdy se také očekává rozsudek.