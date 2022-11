Pět let ve věznici s ostrahou stráví po úterním rozsudku 29letý rodilý Ústečan Marek Červeňák. Ten i přes oficiální trvalé bydliště v Trmicích žil na ulici. Za mříže ho pravomocně poslal ústecký krajský soud. Obžalovaný, kterého před senát přivezla eskorta z litoměřické vazební věznice, si trest vysloužil za to, že pořezal 30letého muže z Ústí.

Zločin původně kvalifikovali jako pokus o vraždu, později jako opilství. Červeňák se ho totiž dopustil v akutní intoxikaci pervitinem, doprovázené halucinacemi a bludy. Na droze je závislý.

Ještě ve výkonu trestu, nebo po něm by měl podstoupit protialkoholní a protitoxikomanickou ochrannou ústavní léčbu. To zatím nepravomocně, lhůtu na případné odvolání si v tomto výroku ponechal žalobce. Ten byl spíše pro přísnější zabezpečovací detenci. Červeňák je i podle znalců kvůli závislosti na drogách a komplikované osobnosti nebezpečný společnosti.

K zločinu došlo 28. ledna v půl šesté ráno v Pařížské ulici v centru Ústí nad Labem. Na byt k sobě Červeňáka pozval sám poškozený poté, co se seznámili v herně. Co se za zavřenými dveřmi přesně dělo, není jasné. K ránu se však oba dva pohádali a začali se prát.

Podle odsouzeného nejdřív útočil poškozený. „Byl totálně, víc než já. Asi by mě zabil,“ řekl Červeňák. Pokud to tak bylo, jeho reakce byla neadekvátní, což připustil i advokát. Jeho klient při souboji na zemi získal převahu a slabšího zalamovacím nožem opakovaně řezal do obličeje, krku, hrudníku, břicha i končetin. Poškozenému zbývalo jen se chabě krýt rukama.

Muž během rvačky inkasoval řadu řezných ran délky až 25 centimetrů po celém těle, a to i relativně hlubokých a v sousedství tepen a žil. „Mohlo být potenciálně způsobeno život ohrožující poranění nebo mohl být poraněn životně důležitý orgán,“ upozornil státní zástupce Vladimír Jan s tím, že ke smrtelnému poranění nedošlo jen náhodou.

Normálně by bylo podobné jednání kvalifikováno jako pokus o vraždu. Ale Červeňák se kvůli intoxikaci nebyl schopen ovládat. To ho však nevyviňuje, z předchozího užívání účinky drogy znal. „Úmyslně se uvedl do stavu nepříčetnosti,“ konstatoval soudce Roman Felzmann.

Kuriozní je, že si to muž krátce po spáchání zločinu v brzkých ranních hodinách namířil na ústecký magistrát, kam to měl za rohem. Vrátnému se naskytl nezvyklý pohled: na postavu celou od krve, mluvící bludy, šermující „zalamovákem“ a podle informací Deníku i vyhrožující, že se podřeže, když nedostane cigaretu.

„Přiběhl sem,“ potvrdil redakci mluvčí městské policie Jan Novotný s tím, že strážníci muži poskytli první pomoc a předali ho státní policii. Pak putoval na záchytku. Až potom si muži zákona incident na úřadu spojili s telefonátem pořezaného muže z nedaleké Pařížské, který si sám volal sanitku.

Červeňák před senátem působil pokorně a prohlásil vinu. „Lituju toho všeho, je to ponaučení. Drogy nebudu brát,“ slíbil v závěrečném slově. Předtím nevypovídal, na všechno říkal jen „ano“, nebo „ne“ a nechal za sebe mluvit Richarda Třeštíka, advokáta ustanoveného soudem. Po něm vzkázal i to, že první bodnutí mělo být od poškozeného.

Státní zástupce navrhoval trest pět let odnětí svobody. „Je třeba ocenit postoj obžalovaného k trestné činnosti,“ vysvětlil Jan. Jak při líčení vyplynulo, muže již dříve trestali kvůli majetkové a drogové trestné činnosti na okresních soudech v Ústí a Sokolově.

Byl pětkrát v psychiatrické léčebně

Podle znalkyně z odvětví psychologie Jindřišky Lejskové má Červeňák výrazně disharmonickou osobnost. Jeho intelekt je snížen až do lehké mentální retardace na úroveň zhruba 12letého dítěte. „Je v podstatě infantilní,“ konstatovala Lejsková.

Kvůli poruchám chování byl muž ve výchovném ústavu už jako nezletilý. V dospělosti ho pětkrát hospitalizovali v psychiatrické léčebně. I kvůli ochraně společnosti a personálu civilních zdravotnických zařízení byla Lejsková pro co nejdelší odstavení muže od pobytu na svobodě a z dosahu drog, ať už vězením, či detencí. „Ve stavu deliberizace drogou je nebezpečný,“ vysvětlila znalkyně.

Její kolega, znalec v oblasti psychiatrie Jaroslav Tržický, byl ještě nesmiřitelnější. „V minulosti byl opakovaně trestán, opakovaně se podrobil odvykací léčbě i hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Nezměnil ale styl svého jednání a neodklonil se od návykových látek,“ bilancoval znalec. Podle něj by Červeňák i kvůli nízkému IQ nebyl schopen dostát podmínkám dlouhodobé ústavní léčby v psychiatrické nemocnici typu Horní Beřkovice nebo Kosmonosy. A ještě by tam představoval riziko pro ostatní pacienty i personál. A s vysoce pravděpodobnými útěky by zahlcoval policii a soudy.

Obhájce „kopal“ za mírnější ústavní léčbu. „Zatím byl v léčebně jen nedlouho a nemělo to efekt. Teď tam bude pod sankcí,“ vyzdvihl Třeštík. Připomněl, že se muž až do osudového 28. ledna nedopustil násilné trestné činnosti. A varoval i před zneužíváním institutu detence, která byla podle něj původně nástrojem krajního prostředku pro deviantní vrahy propouštěné z vězení. „Ochranná léčba by měla mít dostatečný efekt,“ byl přesvědčen advokát.

Ohledně naděje v Červeňákovu nápravu mu dal soud zapravdu. „Ta šance je menší, ale přesto zcela vyloučena není,“ shrnul předseda senátu. Odkázal i na platnou judikaturu, kdy má detence následovat až po neúspěšném uložení ochranné léčby. „Soud vnímal vyjádření znalců,“ ujistil Felzmann s tím, že pokud by muž ochranné léčení zahájil už ve výkonu trestu, ve chvíli propuštění už by mělo být zřejmé, jak plní podmínky a respektuje pravidla. „Nic nebrání, aby soud rozhodl o přeměně ochranného léčení na zabezpečovací detenci,“ uzavřel Felzmann.

Úterní rozsudek je kromě sporu o detenci nepravomocný ještě ve verdiktu o náhradách škody. Poškozený muž se k trestnímu řízení připojil s nárokem na finanční náhradu nemajetkové újmy ve výši sto tisíc korun. Újmu ale nijak nevyčíslil a k líčení se nedostavil. Soudu tak nezbylo než odkázat ho na občanskoprávní řízení. Zdravotní pojišťovna vymáhá po Červeňákovi za ošetření, sešití a hojení ran poškozeného, který se z pořezání vzpamatovával tři týdny, necelých 19 tisíc.