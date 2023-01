Před justicí tak znovu ožil případ přepadávání seniorů, kteří neměli sílu se bránit. Nejstaršímu bylo 90 let, většina napadených utrpěla velmi vážná zranění a pojišťovny vyčíslily jejich léčbu na víc než 1,6 milionu.

Po šesti letech od pravomocného rozsudku chtěl Zajac znovu dokázat, že je nevinný, stejně jako to tvrdil při původním procesu. Soudu nyní nově předložil loňský, údajně autentický dopis od známé. V tom se k části činů přiznává ona a část z nich přikládá Zajacovu bratrovi, s nímž tehdy žila. Soud ale žádost o obnovu zamítl s tím, že dopis si Zajac nejspíš napsal sám. Odsouzený proti tomu hned podal stížnost k pražskému vrchnímu soudu.

Dopis byl dost nesrozumitelný a přinejmenším nespisovný. „Ahoj, moc tě zdravím, zklamala jsem, věřila jsem tvému bratrovi, přefetoval mě. Svědčila jsem proti tobě na soudu, neboť jsem to dělala já s bráchou, on mi dával, jsi tam zbytečně. Udělal to on a ne ty. A já dvě (loupeže, pozn. red.), ale na to mi nepřišli,“ stálo zhruba v dopise.

Svědkyni, která se při minulém pokusu soudu vyřešit Zajacovu žádost v listopadu k jednání nedostavila, teď pro jistotu předvedla policie. „Znala jsem ho osm měsíců, kdy jsem žila s jeho bratrem, mámou a tátou. Dopis jsem mu nepsala. To není moje písmo,“ uvedla svědkyně. „Kdo mi ho tedy poslal, když ne ona?“ zlobil se Zajac na obrazovce.

Ani nedoložil obálku

Ústecký senát mu na tuto otázku sice nepřímo, ale poměrně jasně odpověděl v rozhodnutí, s kterým dlouho neotálel. Ve verdiktu návrh Zajace na obnovu řízení zamítl s tím, že odsouzený k pochybnému dopisu ani nedoložil obálku. Ani neuvedl, jak se k němu dopis dostal. A jak všichni přítomní slyšeli, údajná pisatelka uvedla, že dopis nepsala. Její písmo koneckonců nepoznávala ani její bývalá opatrovnice, kterou v pátek k soudu pro jistotu dopravila také policie.

„Soud si myslí, že pan odsouzený si takový důkaz opatřil sám,“ konstatovala nad dopisem předsedkyně senátu Vladimíra Kodatová.

Státní zástupce Vladimír Jan si původně k jednání připravoval obsáhlou závěrečnou řeč, nakonec to ale označil za docela zbytečné. „Vzhledem k tomu, jaké skutečnosti byly zjištěny z výslechů obou svědkyň, mám za to, že postačí, když budu konstatovat, že podle mého názoru nebyl odsouzeným předložen žádný relevantní důkaz, který by mohl odůvodnit povolení obnovy věci,“ řekl žalobce. A jedním dechem navrhl ústeckému krajskému soudu obnovu zamítnout. Což senát nakonec skutečně učinil. A to i přes nesouhlas pověřeného advokáta Roberta Hebkého a zejména odsouzeného Juraje Zajace, který si podal stížnost.