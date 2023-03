Mourovatá 16letá Kačenka je už nejspíš v kočičím nebi. Dnes na ni znovu zavzpomínala justice. Ta se kočkou poprvé zabývala předloni. Šlo o to, že se Kačenka před několika lety ztratila Tomášovi V. s manželkou a ti měli za to, že ji má v bytě sousedka Hana Š. Ta to ale odmítala a následně policii řekla, že ji muž při dohadování napadl.

Majitel Kačenky Tomáš V. z ústecké kočičí kauzy.Zdroj: Deník/Jaroslav BalvínZa později neprokázané vydírání a těžké ublížení na sousedčině zdraví pak u krajského soudu hrozilo Tomášovi V. s manželkou až 12 let vězení. Soud je ale po dokazování zprostil obžaloby a naopak podal podnět k stíhání Hany Š. pro křivou výpověď. Její obžalobu řeší už nižší instance a hrozí jí jen podmínka. Manželé V. po ní ale požadují i náhradu nemajetkové újmy v celkové částce 1,225 milionu korun. Přihlásili se i o odškodnění za nespravedlivé stíhání u ministerstva spravedlnosti.

58letý Tomáš V. ve čtvrtek 2. března okresnímu soudu rekapituloval, jak se věc seběhla. „Měli jsme mouratou kočku asi 16 let starou,“ uvedl muž s tím, že kočka běžně chodila ven, bydlí v přízemí. V dubnu 2019 se kočka k rodině několik dní nevrátila, následné hledání bylo neúspěšné. Asi o měsíc a půl později syn Tomáše V. uviděl kočku za drátěným pletivem bytu v nedalekém domě. Až 18. července se manželům podařilo zastihnout ženu, která byt užívala – Hanu Š. „Řekli jsme jí, že bychom ji rádi požádali o vydání kočky. Že ji tam má zřejmě omylem nebo v nevědomosti. A ještě jsme jí nabídli pokrýt náklady za krmení a ošetření,“ vypověděl dnes Tomáš V.

Pro spor o kočku hrozilo páru vězení. Teď stíhání hrozí ženě, která je obvinila

Podle něj se pár se zlou potázal. „Řekla, že nemá žádnou naší kočku a nikdy neměla,“ popsal muž. S manželkou šel domů, pak ale šli později kolem domu znovu, zavolali „Kačenko“ a kočka vykoukla. Že to byla ona, tím jsou si jisti. „Po 16 letech své zvíře poznáte i podle reakcí,“ poznamenal Tomáš V. Konfrontovali Hanu Š. kolem 9. večer, když do domu šla, volali policii. Hlídka přijela do 10 minut. Paní opět zavolala „Kačenko“, ta vylezla, policie vyzvala Hanu Š., ať kočku vydá, ale ona to odmítla. „A vyrukovala s tím, že jsem ji napadl,“ dodal Tomáš V.

Manželský pár pak kočku už nikdy neviděl, zato oběma zanedlouho přišla obsílka od policie. A zakrátko čelili obžalobě ze zločinu vydírání a těžké ublížení na zdraví, kde činí nejvyšší sazba 12 let vězení. Podle Tomáše V. se celé trestní řízení podepsalo na zdraví nejen jeho manželky, ale i jeho. Za to muž požaduje po Haně Š. náhradu nemajetkové újmy 225 tisíc. Když se ho dnes obhájkyně zeptala, jak k částce došel, muž reagoval podrážděně. „Rok a půl se nevyspat, být připraven na všechno, všechno nahlásit v práci…“ popsal muž.

Ten dostal za nespravedlivé stíhání, ve kterém si musel platit advokáta, finanční satisfakci zatím kolem 30 tisíc od ministerstva spravedlnosti. Dne 27. března má pražský soud rozhodovat o dalších nárocích manželů na Blažkův resort. Ústecký soud dnes odročil líčení na 1. června i s tím, že k rozhodnutí potřebuje znát výsledek z české metropole. Soudkyně Romana Vlachová pravděpodobně vyslechne také policisty, kteří byli u konfliktu. Hana Š. s obžalobou nesouhlasí a necítí se vinna. „Můj úmysl nebyl manžele V. obvinit. Že to tak uzavřela policie, na to jsem neměla žádný vliv,“ řekla.