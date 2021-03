Nebe a dudy. To bylo lednové a čerstvé líčení v případu 23letého Vojtěcha Badyho z Kadaně. Ještě před necelými dvěma měsíci důrazně odmítal, že by 14letou, později 15letou školačku na přelomu let 2018 a 19 nejméně třicetkrát nabídnul mužům zejména vietnamského a nepálského původu. V pátek 12. března ale obrátil. Obžalovaný, kterého k ústeckému krajskému soudu přivezla eskorta z litoměřické vazební věznice, se přiznal a přistoupil na návrh žalobkyně o šestiletém nepodmíněném trestu ve věznici s ostrahou.

S dívkou se muž intimně stýkal nejprve sám na sedačce svého auta, přestože věděl, kolik jí je. To mu před senátem přitížilo. Za pohlavní zneužití, ohrožování výchovy a obchodování s nezletilou mu původně hrozil až dvojnásobně dlouhý pobyt za mřížemi. „Lituju toho, co se stalo,“ shrnul Bady, který je ve vazbě už déle než rok. „Bavil jsem se se špatnými lidmi, dalo mi to zkušenost. Věřím, že každý člověk se může změnit k lepšímu,“ dodal před tím, než senát schválil jeho dohodu o vině a trestu s žalobkyní Simonou Konopáčovou.

Ona i Badyho obhájkyně Jitka Čížková se vzdaly práva na odvolání, rozsudek je tedy pravomocný. Soudce Jiří Bednář doplnil, že od trestu na spodní hranici zákonné sazby mladíkovi odečtou počet měsíců, které už ve vězení strávil. A že je už jenom na jeho chování, jestli ho ještě před uplynutím trestu podmíněně propustí.

Jak poznamenala státní zástupkyně, na dívce, kterou k prostituci ponoukal i nevybíravými výhrůžkami, se podepsala dlouhodobá psychosociální zátěž a má úzkosti i sebevražedné myšlenky.

O tom, že Bady dívku prodával, v pátek svědčil ve videokonferenci z německého Erlangenu 58letý obchodník s botami, pravděpodobně tureckého původu. „Někdy po osmé večer jsme s kamarádem parkovali u Kauflandu v Kadani,“ vylíčil senátu muž s tím, že brzy k nim přijelo červené auto, z něhož vystoupil Bady a jeho kamarád. A zeptali se, jestli chtějí nějakou dívku. Obchodníkův přítel zájem měl a podle obžaloby se s nimi měl dohodnout na sedmi stovkách za orální sex.

Po pár minutách se Bady a jeho kumpán, který mu překládal do angličtiny, vrátili s blondýnou vysokou kolem 170 centimetrů. Tvrdili, že jí je 19 let. Přisedla si k cizincům a vyjeli s ní kousek za Kadaň. Muž s ní nechal kamaráda o samotě. Obchodník s botami zmínil, že jeho znaleckým očím při loučení neuniklo, jak měla své boty ošlapané. A protože měl nějaké zboží v kufru, věnoval jí nové. Měla mu poděkovat a jedním dechem neumělou angličtinou potvrdit to, co zajímalo i soud: že Bady je její „boss“ (šéf).