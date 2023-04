Nejen že měl Karel K. poměr se ženou, z jejíž vraždy ho obžalovali. Také se roky kamarádil s jejím druhem. Vyplynulo to z úterních svědeckých výpovědí v ostře sledovaném procesu. Jednačtyřicetiletého muže z Jiříkova u ústeckého krajského soudu viní z brutálního bití a ze zapálení padesátileté ženy. Karel K. to popírá.

V úterý 4. dubna k události z loňského února svědčil dlouholetý partner zavražděné. A zároveň i letitý známý Karla K. - věkově jeho vrstevník. Seznámili se spolu v práci při zaučování na soustruhu. Pak si začali pomáhat na baráku, jezdili k sobě na grilovačku, postupně i s partnerkami.

Tu svoji viděl svědek naposledy v den vraždy 3. února 2022 odpoledne. A to když ji vezl autem do Rumburku. „Říkala, že se půjde podívat ke kamarádce,“ popsal muž senátu s tím, že u jiné kamarádky měla žena i přespat.

Ženu zabil a zapálil, tvrdí žalobce. Muž ale odmítá, že na Šluknovsku vraždil

To se ale zjevně nestalo, noc byla pro ženu osudná. Hned ráno nato přitom jejímu druhovi volal obžalovaný, že se u něj staví na kafe. „Říkám mu, je to divný, není doma,“ popsal muž hovor u kávy se zatím údajným vrahem jeho ženy. „On ať zavolám policajty. Já že počkám do oběda,“ dodal muž.

Krátce před polednem spolu oba někam vyrazili autem. A projeli i kolem benzínky, kde stálo policejní auto. „Začalo mi být ouvej,“ přiznal svědek. Navíc mu volal kamarád, že se něco stalo v lese a jsou tam hasiči. „To mě znervóznilo megamoc,“ popsal muž.

Ten nakonec kolem 14. hodiny zavolal na policii, že se mu nevrátila domů partnerka. Krátce nato se měl dozvědět, že je mrtvá.

Partner zabité: „Vře to ve mně ještě teď“

Během výpovědi exkamaráda Karel K. listoval nervózně šanonem poznámek, který si k soudu přinesl v nákupní tašce. Z ní si později vytáhl ještě trestní zákoník. Někdy v tu chvíli se svědkovi zlomil hlas po otázce soudu, jaký dopad měla smrt partnerky na jeho život.

A spustil: „První měsíc jsem tomu vůbec nemohl uvěřit. Že takový hovado dokáže udělat tohle,“ kývl muž k obžalovanému. „Jestli si tohle stvoření říká kamarád… Je to normální hovado. Vře to ve mně ještě teď. Je to rok a čtvrt, a co myslíte, že bych s ním udělal…“ nedopověděl muž.

Obviněný z vraždy ženy u Rumburka jde do vazby. O vraždu se už dříve pokusil

O den dříve z výpovědi Karla K. vyplynulo, že měl se zavražděnou už nějaký čas víc než jen přátelský vztah. Její partner prý věděl o tom, že jeho družka byla s jeho tehdejším kamarádem někdy sama. Ale ne, že s ním něco měla, popsal v úterý.

Jak vyplynulo z další úterní výpovědi, žena měla ještě třetí milostný vztah. A to opět s o něco mladším mužem, s nímž se znala pracovně. Také on u soudu zalitoval její smrti. „Nevěřil jsem tomu, do dnešní doby tomu nevěřím,“ řekl svědek.

Kromě vysokého trestu je ve hře i detence

Po slyšení svědků si senát v úterý 4. dubna předvolal i renomovaného znalce z oboru sexuologie Jaroslava Zvěřinu. Pro něj byl obžalovaný starý známý: vyšetřoval ho v ústavu i ve věznici kvůli sexuálně motivovanému pokusu o vraždu víc než před 20 lety.

Karel K. se s deviací dlouho léčil ústavně, pak ambulantně. Sexuolog nevyloučil, že v době před zločinem mohl vysadit předepsané prášky. Naposledy muže odsoudili na děčínském okresním soudu před dvěma lety za pokus o těžké ublížení na zdraví a omezování osobní svobody.

Státní zástupce se kvůli tomu znalce ptal, jestli by k případnému trestu nebyla vhodná i zabezpečovací detence. „Ano. Ale musí být jistota, že je pachatel,“ odvětil Zvěřina s tím, že trest samotný pachatelům recidivujícím v sexuálních deliktech nepomůže.

Proces s Karlem K. pokračuje ve středu 5. dubna. Předsedkyně senátu Vladimíra Kodatová nevyloučila, že po čtení zbytku listin zazní závěrečné řeči a soud ve věci také rozhodne. Pokud by senát rozhodl o vině Karla K., hrozí mu výjimečný trest až 30 let nebo i doživotí.