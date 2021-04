Rodinné drama z chomutovského paneláku rozsoudili v Ústí nad Labem. K trestu pod sazbou pomohlo vrahovi doznání.

Jan Michalka u soudu | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Byl to exces, ale zásadní. S tím uzavřeli ve čtvrtek 22. dubna na ústeckém krajském soudu případ loňské vraždy. Došlo k ní v sídlištním bytě v Chomutově. 58letý Jan Michalka se k ubodání o čtyři roky mladší manželky přiznal, netrval na výslechu svědků ani znalců. Dřívější prohřešky měl už zahlazené a žádný z nich nevyčíval. Tak ho eskorta odváděla zpátky do vazby s devítiletým trestem. Ještě pod sazbou, která u vraždy tohoto druhu činí nejméně 10 a nejvíc 18 let.