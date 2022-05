Na dálku se v pátek 6. května spojil se senátem ústeckého krajského soudu 40letý Antonín Kraus. Ten si za obchod s lidmi odpykává 9,5letý trest ve věznici v Novém Sedle na Žatecku. Odsud chtěl odsouzený už poněkolikáté domů. Tentokrát to zkoušel na základě nedávného, mírnějšího rozsudku nad jeho komplicem.

Kraus má spolu s dalšími třemi novodobými otrokáři na svědomí manipulování lidmi v tísnivé finanční situaci. V Česku jim slíbili vysoký výdělek v Anglii, kde jim ale významnou část platu i pasy odebrali. Oběti žily v nedůstojných a stísněných podmínkách, nedostávaly ani pořádně najíst, čelily násilí vykořisťovatelů. „Tak se vůči poškozeným chovali až do té doby, kdy utekli z práce, odešli do Londýna, kde se přihlásili o pomoc na zastupitelském úřadu a vrátili se domů,“ popsal již dříve soudce Ivan Elischer.

K věci došlo už v roce 2008, o 4 roky později byl soud. Od něj ale do vězení poslali za obchodování s lidmi jen dva ze čtyř obžalovaných včetně jedné ženy. Krause a jeho komplice Daniela Gašparíka odsoudili jako uprchlé. Prvního se podařilo zadržet v roce 2017. Kraus chtěl nové projednání. Soud sice vyhověl, ale původní 9,5letý trest mu potvrdil. Po odvolání obžalovaného trest pravomocně stvrdil i Vrchní soud a Krausovi nepomohlo ani dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, ani ústavní stížnost.

Za obchodování s lidmi v Anglii padly tvrdé tresty

Novou naději k dřívějšímu návratu na svobodu získal poté, co v roce 2019 zadrželi Gašparíka. I na jeho žádost soud opakoval líčení. A po dokazování mu nakonec původní 9letý trest zásadně snížil s tím, že byl v kontaktu jen s Krausem a věděl jen o části zločinu. „Nebyl u něj shledán znak, spočívající ve spáchání skutku ve prospěch organizované skupiny, působící ve více státech,“ upřesnil soudce Jiří Bednář, proč Gašparík vyvázl s podmínkou (nicméně na odvolání žalobkyně mu nakonec Vrchní soud dal tříletý trest natvrdo).

Krajský soud obnovu odmítl, Kraus obratem podal stížnost

Obhájce Jiří Císař chtěl na základě tohoto rozhodnutí podobně nízký trest i pro Krause. A to s tím, že pokud Gašparík nevěděl o tom, že jsou kšefty s lidmi ve více než jednom státě organizované skupinou (a tedy na ně platí vyšší trestní sazba), pak tedy žádná organizovaná skupina neexistovala. To by podle advokáta vyplynulo z nového dokazování, a tedy i nového procesu. Státní zástupkyni se ale takový návrh vůbec nelíbil. „Navrhuji, aby povolení obnovení řízení bylo zamítnuto,“ prohlásila Barbora Jorová.

A senát se s ní ztotožnil. „Návrh na povolení obnovy se zamítá,“ shrnul předseda. „Soud totiž v rozsudku Gašparíka nikterak nezpochybnil existenci skupiny,“ dodal Bednář. A to s tím, že i když si Gašparík nebyl vědom spolupráce s organizovanou skupinou, působící ve více státech, nemělo to vliv na jednání Krause. Ten za sebe v pátek nechal mluvit jen obhájce. „Myslím si, že… Ani ne,“ odmítl nakonec možnost posledního slova. Přesto hned podal proti usnesení stížnost k Vrchnímu soudu. Nekonečný případ tedy nekončí ani teď.