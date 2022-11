Šest a půl roku vězení a ústavní léčba. Tak zní středeční verdikt ústeckého krajského soudu nad 37letým pijanem a pervitinu i marihuaně propadlým zedníkem Františkem K., který letos na Velikonoční pondělí v kláštereckém baru bodnul v nepříčetnosti muže do krku. Muž se na místě odvolal. Celé trestní řízení rozporuje, srovnává ho s komunistickými procesy a obviňuje justici, policii i svědky ze spiklenectví. Jeho obhajoba byla zmatená, ale naznačoval, že muže mohl v baru bodnout někdo jiný. To se ale při dokazování neprokázalo.

Proti obžalovanému hovořila řada svědků i kamerové záznamy. „Skutek se stal, dopustil se ho obžalovaný,“ rozhodl ve středu 23. listopadu soudce Ondřej Peřich. I když měl trestný čin znaky pokusu o vraždu, justice muži za vinu klade to, že se vědomě dostal do stavu vylučujícího zodpovědnost za to, co dělá. Jde tedy o takzvaný „raušdelikt“, neboli opilství. Dotyčnému hrozilo až deset let za mřížemi, uložený trest v polovině sazby je nakonec poměrně mírný. Primární podle soudce je, aby muž absolvoval ústavní protialkoholní a protitoxikomanickou léčbu. „Jakmile se bude léčit, nemusí mít problémy se zákonem,“ věří Peřich.

Byl nepříčetný z fetu, pak bodal, je v obžalobě. Spíš než vězení se brání léčbě

K útoku došlo letos 18. dubna odpoledne v kláštereckém baru zvaném U Sucháče (a také U Rockyho). Podle svědků přiběhl František K., kterému místní říkají Fanda, zezadu k jednomu z mužů ve skupině kolem zpěváka s kytarou, bodl ho, nůž odhodil a zmizel s výkřikem „m…y, pochcípáte tady všichni“, případně „já vás z…i všechny zabiju“. Stalo se tak zčistajasna, bez předchozího bezprostředního konfliktu a zřejmě i bez dřívějších sporů obou mužů. „Najednou nůž, krev,“ popsal svědek. K bodnutému muži letěl vrtulník, policie Františka K. zadržela poblíž. Jeho oběť naštěstí přežila, ale podle svých slov má muž doteď zdravotní problémy.

Pral se s automatem i se stromem

Ještě před útokem, jak zaznamenaly kamery, se obžalovaný pohyboval před barem a nožem kuchal zasazený stromeček a jakoby se i pral s blízkým CBDmatem. Policii potom řekl, že si chtěl vyrovnat účet se satanem. Na středeční líčení přišel vybavený svazkem hustě popsaných papírů s výpověďmi svědků a občas z nich četl rozpory. Zadrhával se přitom na detailech.

Státní zástupce ale poukázal, že k činu došlo odpoledne na Velikonoční pondělí, kdy se lidé do baru přišli bavit a popíjet. „Nelze po nich požadovat s takovou přesností, jakou má na mysli, aby zcela přesně věděli, kdo kdy přišel, kdo kde seděl, kdo měl kolik piv,“ shrnul Vladimír Jan. Ten navrhoval stejný trest, jenž soud nakonec obžalovanému udělil. A tak se ani neodvolával.

Na rozdíl od obhájce Františka K., podle kterého byl soud ohledně totožnosti bodajícího v důkazní nouzi a svědci se domluvili, jak budou vypovídat. „Nemá-li spravedlnost dostat za uši, důkazy svědčí v prospěch obžalovaného,“ shrnul Josef Klofáč a zatím neúspěšně navrhl zproštění obžaloby. Věcí se bude znovu zabývat Vrchní soud v Praze.