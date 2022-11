Podle obžaloby měl muž na svých obětech ve spánku vykonávat různé sexuální praktiky, včetně orálního sexu a zasouvání různých pomůcek do tělních otvorů. Aktivity si měl nahrávat, kvůli tomu je obžalovaný i ze zneužití dítěte k výrobě pornografie. Hlavním důkazem jsou záběry z mobilního telefonu na různých médiích, nalezených při domovní prohlídce. Muž skutek s osmiletou dívkou popírá. Spor při dokazování je hlavně o to, jestli toto dítě a ostatní ženy zneužil v přirozeném spánku, nebo zda je do hlubokého spánku uvedl nějakou medikací. „Tvrdí, že zneužíval pouze spánku obětí. Já jsem přesvědčená, že to tak nebylo,“ řekla Deníku státní zástupkyně Simona Konopáčová.

Podle ní o tom svědčí praktiky, zaznamenané na nalezených materiálech. „Ty snímky jsou takové, že nás to přesvědčuje, že oběti prostě musely být uspány,“ dodala žalobkyně. V příštím líčení, které soud v pondělí odročil, má právě k tomuto sporu mluvit znalkyně. Státní zástupkyně muži předběžně navrhuje 10,5 roku ve věznici s ostrahou. Obecně za znásilnění dítěte mladšího 15 let hrozí až 12 let vězení. Muži jde k tíži i to, že mu při domovní prohlídce našli kromě usvědčujících záběrů s ženami také několik rostlin konopí.

Flašky byly všude

Podle znalců z oboru psychiatrie a sexuologie Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny obviněný netrpí žádnou duševní ani sexuální poruchou ani deviací, které by snižovaly jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti. „Nezjistili jsme nic,“ uvedli znalci. Na muži se ale podle nich podepsala mnohaletá závislost na pervitinu a alkoholu, které jeho ovládací schopnosti snižovaly. Proto by měl podle nich absolvovat ambulantní protialkoholní a protitoxikomanickou léčbu. K ní měl nakročeno už před nástupem do vazby. Do té ho vzali, aby nepokračoval v trestné činnosti.

Muže obžalovaného ze znásilnění přivedla eskorta k soudu 31. října 2022.Zdroj: Deník/Jaroslav BalvínSoud v pondělí kromě znaleckého posudku četl i výpověď matky dívky, jíž bylo v roce 2011 osm let. Potvrdila, že na předložených fotkách je její dcera. Žena s dětmi dříve krátce bydlela ve stejném domě jako obžalovaný s jeho tehdejší přítelkyní. „Brali si je na byt, spaly u nich a jezdily s nimi na výlety. Byly tam docela často. Chtěly. Nechodily od nich s nějakými potížemi,“ popsala žena.

Čtena byla také výpověď bratra dříve osmileté dívky, s níž u obžalovaného přespával. „Mám tvrdé spaní, nebudil jsem se. Ničeho podezřelého jsem si nevšiml,“ vypověděl s tím, že co měl obžalovaný dívce udělat, dříve neměl tušení.

O obžalovaném svědčili na policii také jeho rodiče, soud jejich výpověď přečetl také. „Našli jsme hrozné množství flašek, všude,“ vylíčila matka obžalovaného jednu z návštěv domu, kde jejich syn žil. Kvůli alkoholu byl podle ní nebezpečný sám sobě. Podle jeho otce byl obžalovaný nešťastný v dlouholetém partnerském vztahu a hledal z něj útočiště v alkoholu a drogách. „Nechápu, proč za ním chodily, když jim měl dělat, co jim měl dělat,“ řekl otec k deliktům, kterých se měl jeho syn dopustit na jeho dospělých známých s tím, že to v něm musely vzbudit návykové látky a frustrace.