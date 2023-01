Ve shodě s návrhem žalobkyně ve středu uložil 30letému muži z Litoměřicka téměř nejvyšší možný trest v sazbě 5-12 let za znásilnění dítěte: obžalovaný dostal 11 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Mezi důkazy byly genetické stopy, vytrasování mobilů i zpráva chirurga z inkriminovaného dne o odřeninách a trhlinkách na těle hlavního poškozeného. Pokud přes odvolání obžalovaného potvrdí rozsudek i Vrchní soud v Praze, muž také musí k rukám matky poškozeného zaplatit nemajetkovou újmu 400 tisíc. Ochranné léčení součástí verdiktu není, pedofilii se sklonem k opakování podobného jednání mu neprokázali.

Pedofil není. Finišuje proces s mužem kvůli znásilnění chlapce v SUV u Litoměřic

Obžalovaného ve středu v Ústí nepravomocně odsoudili za to, že chtěl po dvou chlapcích pod 15 let ukázat přirození za tisíc korun a posléze znásilnil dalšího hocha, kterému nebylo ani 10 let. Že ho vyvezl na odlehlé místo, muž potvrdil, ale prý neznásilňoval, jen sám onanoval. „Velice moc mě mrzí, že jsem před chlapcem masturboval,“ řekl před vynesením rozsudku. Kromě znásilnění popíral i předchozí delikt s tím, že šlo o verbální nedorozumění.

Senát uvěřil chlapcům. „Oba dva vypovídali shodně, jejich výpovědi byly souvislé, logické a nebyly ve vzájemném rozporu,“ vysvětlila předsedkyně Vladimíra Kodatová. Ta shledala věrohodnou také výpověď třetího, nejvíc poškozeného chlapce. Podle soudkyně si nemohl vzhledem k nízkému věku a odpovídajícímu intelektu vymyslet detaily, které uváděl. Chlapec zhruba to samé o události řekl rodičům i policistům.

Lákal chlapce na koníky, pak ho znásilnil, tvrdí obžaloba. Muž prý jen onanoval

Tvrzení obhajoby, že muž před chlapcem jen masturboval a navíc mu to bylo nepříjemné, před senátem pohořelo. Soud byl přísný i kvůli chladnokrevnému únosu hocha z Litoměřic, který se zcela důvodně mohl bát o svůj život. „Soud už neví, co by obžalovaný měl udělat horšího, aby dosahoval na horní hranici sazby,“ konstatovala Kodatová. Muži ulehčila pouze dosavadní trestní bezúhonnost.

Obžalovaný neprojevil sebereflexi ani lítost a při výpovědi matky poškozeného se nevhodně pochechtával a kroutil hlavou. Zastání přesto našel u svého obhájce. „Skutek rozhodně prokázán není,“ přesvědčoval soud Jiří Císař s tím, že se jeho klient dopustil jen uspokojování na vlastním těle a nikoli znásilnění. A proto brojil jen za podmínku za přečin ohrožování výchovy dítěte.

Chlapec se chtěl zabít

Státní zástupkyně Simona Konopáčová v závěrečné řeči poukázala na podlé jednání obžalovaného. Aby nalákal chlapce do auta, použil lest, kdy chtěl ukázat cestu na dětské hřiště. Když ho pak vezl ve svém SUV na odlehlé místo mimo Litoměřice, chlapec ho marně prosil, ať ho pustí. Vzhledem k fyzické disproporci se neúspěšně pokoušel vyvléct muži i při samotném znásilňování.

Po události mu bylo do breku, chtěl se zabít. Trauma ale trvalo daleko déle, o čemž svědčí, že psychologovi později řekl, že by chtěl jiný život, aby si nepamatoval to špatné. Dál říkal, že jeho život nebude takový jako před 20. březnem. Bál se, aby na něj obžalovaný nevykoukl ze zrcadla. „Dá se předpokládat, že trauma bude trvat i nadále,“ uvedla žalobkyně.

Posttraumatickou stresovou poruchu u chlapce dosvědčili znalci v dětské psychiatrii. „Do doby našeho vyšetření porucha trvala nejméně šest měsíců,“ uvedl Jiří Koutek s tím, že se to projevovalo zvýšenou citlivostí a úzkostlivostí hocha. To ale nemusí být konečná. „Charakter zážitku byl natolik závažný, že představuje rizikový faktor pro dospívání chlapce,“ dodala Jana Kocourková.

Muž nedostal ochrannou ústavní ani ambulantní léčbu. Pedofil není. „Reaguje na dospělé ženy, s odstupem i na muže, nikoli na děti jakéhokoli pohlaví,“ poukázali již dříve znalci z oblasti sexuologie Luděk Daneš a Petr Weiss. Podobné jednání bylo podle nich spíše výstřelkem nebo náhražkovitým jednáním, kdy je velmi malé riziko jeho opakování v budoucnu.