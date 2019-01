Ústí nad Labem, Chomutov – Agresivní mladík rozbil soupeři čelist a poškodil oko. Případ projednal ústecký krajský soud.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Za pár ran pěstí vyměřil ve středu 3. května, ústecký krajský soud Danielu Včelákovi (1993) z Chomutova tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let. Muž se loni v červenci dopustil těžkého ublížení na zdraví. Rozsudek je pravomocný.

„Po dobu pěti let nesmí odsouzený spáchat žádný trestný čin, jinak půjde na tři roky do vězení. To ale bude problematické, protože ještě letos bude u Okresního soudu v Chomutově souzen za další těžké ublížení na zdraví, kterého se dopustil před třemi lety," řekla předsedkyně trestního senátu ústeckého krajského soudu Kamila Elsnicová. Až padne i druhý rozsudek, Včeláka podle soudkyně čeká souhrnný trest, který by mohl být přísnější.

K loňskému útoku došlo kolem deváté hodiny večer v Chomutově v Zahradní ulici. Včelák tam na chodníku za přítomnosti svědků napadl o tři roky mladšího mladíka. Údery pěstí do obličeje mu způsobil dvojnásobnou zlomeninu dolní čelisti. Řadu týdnů musel přijímat tekutou a později kašovitou stravu. Měl i problémy s levým okem. Léčení trvalo čtyři měsíce.

Odsouzený muž přiznal, že udeřil jako první. Mladík si prý „vyskakoval" na jeho známého. Proto se ho šel zastat. Podle svědka se ale naopak napadený mladík zastal jednoho známého.

Jedna rána může zmrzačit i zabít

Včelákův útok byl jedním ze 384 případů ublížení na zdraví, které v roce 2016 vyšetřovala policie v Ústeckém kraji.

Psycholog a soudní znalec Josef Kovářík připomenul, že útočník může za chvilkovou agresi proti druhému člověk zaplatit ještě větší cenu než pár let ve vězení. „Ublížení na zdraví je nebezpečné tím, že jeho následky mohou být shodou krutých souvislostí i fatální. Jedna náhodná rána a útočník může člověka zmrzačit nebo i zabít. Těžké ublížení na zdraví, které skončí smrtí, třeba v důsledku opilecké rvačky, může pro útočníka znamenat až 16 let vězení. Přitom se většinou jedná o důsledek banálních konfliktů – kvůli vyhrožování, nadávkám či opileckému vytahování," popsal Kovářík.

Psycholog zdůraznil, že také část vražd v domácím prostředí začíná jako pouhé opilecké hádky. „Zní to sice jako žert, ale lidé by při hádce neměli doma chodit do kuchyně, kde jsou nože. Stačí chvilkový agresivní zkrat a jeden člověk zemře a druhý skončí za vraždu před soudem a má zkažený celý život," dodal Kovářík.