Ústí nad Labem - Ústeckého konkurzního soudce Jiřího Berku plně amnestoval táborský soud. Amnestie ale není zatím pravomocná. Čeká se na vyjádření státního zástupce.

Soudce Jiří Berka. | Foto: DENÍK/Marie Pihrtová

Berka byl odsouzen k devíti letům vězení za účast na zločinném spolčení se škodou velkého rozsahu. Rozsudek vrchní soud zrušil k novému projednání. Mezitím vyhlásil prezident republiky amnestii.

Informaci o zastavení Berkova stíhání v plném rozsahu potvrdil soudce z táborské pobočky Krajského soudu v Českých Budějovicích Zdeněk Kučera pro server Novinky.cz. „Trestná činnost pana Berky podléhá celá amnestii," sdělil Kučera.

Jeden případ

Připustil, že Berka byl obviněn víckrát a v některých případech od zahájení stíhání prezidentským pardonem podmíněných osm let ještě neuplynulo.

Dodal: „Ale protože je vše vedeno jako jeden skutek, jeden trestný čin, tak se tam počítá to první sdělení obvinění. Nikoliv ta další sdělení, která byla třeba v roce 2005, 2006."

Čas čekání

Rudolf Axmann, Berkův advokát pro Deník ke kauze dodal, že v rámci údajně zmanipulovaných severočeských konkurzů byl Berka obviněn za účast na zločinném spolčení a ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Amnestie se týká obou obvinění.

Přesto není jasné, zda se Berka dočká letos pravomocného rozhodnutí o amnestii. Může si proti usnesení podat stížnost u Vrchního státního zastupitelství v Praze.

O této možnosti hovořila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová pro Deník hned po vyhlášení amnestie. Kdyby státní zastupitelství se stížností neuspělo, soudce Berka by se během letošního roku dočkal právní moci amnestie.

„Potom by se mohl vrátit do práce a měl by nárok na doplatek mzdy přes pět milionů korun," uvedl k možné pravomocnosti amnestie předseda ústeckého krajského soudu Milan Kohoutek.

Soudce Berka pro Deník řekl: „K amnestii se zatím vyjadřovat nemohu. Nejprve se musím seznámit s celým usnesením o amnestii. Zda se vrátím zpět pracovat k soudu, také nemohu nijak komentovat, protože státní zástupce může podat stížnost."

Částečné zastavení

Podle Novinek.cz o Berkovi soud rozhodoval ve čtvrtek, stejně jako o dalším z dvanáctky obžalovaných, bývalém prorektoru Vysoké školy Karla Engliše v Brně, Vladislavu Větrovcovi.

V jeho případě bylo stíhání zastaveno pouze částečně, amnestie se týká obvinění z účasti na zločinném spolčení. „Pan Větrovec je stíhán pro dva skutky, a pokud jde o jeden z nich, tak tam mu bylo sděleno obvinění po 1. lednu 2005. Na to se amnestie nevztahuje, jde o trestný čin podplácení ve prospěch zločinného spolčení," uvedl soudce Kučera pro Novinky.cz.

Nicméně pro Větrovce to znamená amnestování drtivé většiny toho, z čeho byl obžalován. Větrovec to pro Deník komentoval slovy, že jak kauza začala, tak i skončila: „Od začátku jsem říkal, že kauza vznikla uměle na základě objednávky z vysokých míst, aby se ukázalo, jak se policie a státní zastupitelství snaží. Stejným způsobem, zásahem z vysokých míst, amnestií, i kauza končí. Je to doslova symbolické."

Ústecký senátor Jaroslav Doubrava si myslí úplný opak: „Doufám, že vrchní státní zastupitelství podá stížnost proti amnestii, a bude úspěšná, abychom se od soudu dozvěděli, o co skutečně v této kauze šlo."

O dalších obžalovaných tříčlenný senát táborského soudu jednal v pátek. O nich soudce Kučera informace nesdělil.