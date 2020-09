V úterý 8. září pokračovalo hlavní líčení s Markétou Lehkou. Na okresním soudu v Mostě ji popotahují kvůli pití za volantem. Možná fádní prohřešek, ale 43letá žena měla v autě dvě děti a navíc v Ústí nad Labem působí jako soudkyně. Na úterním líčení vypovídali známá ženy a její druh i znalkyně z oboru soudní toxikologie a klinické biochemie. Podle té může být pravda, co soudu Lehká tvrdí: tedy že žádný alkohol nepila, ale požila bromhexin a stopangin.

Jitka Z. se s Lehkou zná z tréninků jejich dětí. Právě když z jednoho z nich loni 12. prosince Lehká jela, chytili ji policisté a naměřili dvakrát hodnoty kolem 1,8 promile alkoholu. Jitka Z. nemohla potvrdit, že by tehdy ve sportovní hale Lehkou sledovala celou dobu, ale viděly se prý ještě těsně před odchodem. „Ne. Vůbec. Stály jsme vedle sebe, to bych cítila,“ reagovala svědkyně na dotaz, jestli z obžalované cítila alkohol. Lehkou podpořil také její druh, 45letý Jiří T. Tomu žena zavolala, když ji zastavili policisté. „Nepřipadala mi opilá, nekývala se, nic jsem z ní necítil,“ řekl Jiří T. „Když jsme pak přijeli domů, připravila večeři, udělala s dětmi úkoly a šli jsme si lehnout.“ Alkohol si prý dá jeho družka maximálně na oslavách. Když se napije, je veselejší. Což 12. prosince nebyla, ba naopak.

Výpověď Lehké podpořila i znalkyně Eva Herkommerová. „Stopangin může mít pozitivní dopad na dechovou zkoušku,“ sdělila Herkommerová, která na důkaz poskytla státnímu zástupci odbornou literaturu. Po dobu 20–30 minut po požití podle ní může ethanol ze stopanginu zůstat v dechu. „Za svou letitou praxi vím, že v takto sporných případech je třeba opakovat zkoušku ještě minimálně po 15 minutách, ideálně po 30 minutách,“ pokračovala znalkyně. Samosoudce Benno Eichler namítl, že by chápal, kdyby Lehké vyšlo 0,5 nebo 0,7. „Ale 1,8 je šílený,“ řekl Eichler. Podle Herkommerové ale nemusela být zkouška provedena řádně a vysoká hladina třeba moha být i důsledkem okolností, například mrazivého vzduchu. Test mohly podle ní ovlivnit například i radiové vlny. „To vše snižuje věrohodnost výsledku,“ konstatovala Herkommerová. Podle ní ale nejde zcela nasimulovat stejnou situaci, aby to šlo ověřit.

Státní zástupce Otakar Zahradník žaluje Markétu Lehkou za to, že pila alkohol, když loni 12. prosince kolem půl šesté odpoledne na zastávce v ulici Josefa Suka opakovaně nadýchala kolem 1,8 promile. Žena z Mostu naměřený alkohol připisuje požitým lékům. Krevní zkoušku, která by to postavila najisto, ale tehdy odmítla. Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky jí hrozí až rok vězení. Lehká vinu odmítá. „Tvrdím, že jsem neřídila pod vlivem alkoholu,“ uvedla.

U soudu vypovídali už dříve policisté, kteří Lehkou kontrolovali. „Z paní jsem cítil alkohol, konkrétně víno. Motala se, koktala, jevila jasné znaky požití alkoholu. I když to zcela odmítala,“ popsal jeden z policistů, Jiří Mulač. Podle toxikologa Jiřího Fišera odpovídají naměřená promile 4–5 panákům tvrdého alkoholu, pěti desítkám nebo běžné lahvi vína. „Není vůbec o čem diskutovat,“ řekl znalec.

Markéta Lehká působila jako soudkyně a místopředsedkyně krajského soudu v Ústí nad Labem, kvůli trestnímu stíhání ji ale ministryně spravedlnosti nedávno dočasně zbavila taláru i funkce.

Soud také v úterý nechal přehrát záznam velmi nejisté jízdy Lehké před dechovou zkouškou i z testu samotného, který se policistům nepodařilo uskutečnit zdaleka napoprvé. Samosoudce si tak mohl udělat vlastní představu o tom, zda žena působila jako opilá. Opakovaně přitom odmítla krevní zkoušku. Podle obhájce ale dechová zkouška neproběhla řádně, bez adaptace měřicího přístroje na venkovní klima a policisté obžalovanou nepoučili ani o tom, že by při ní neměla mít v puse žvýkačku. Soudce líčení odročil na začátek listopadu s tím, že je třeba vypracovat třetí odborný posudek, který „rozsekne“ dva dosavadní protichůdné.