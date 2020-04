V neděli 26. dubna byly na žádost operačního střediska městské policie vyslány hlídky strážníků do prostor ulic Stará a Hornická, kde se dle oznamovatele měl pohybovat muž se sebevražednými úmysly. Tuto informaci obdrželo operační středisko z tísňového volání linky bezpečí, kam telefonoval právě sám dotyčný, a který se zaměstnancem linky bezpečí ještě telefonicky stále komunikoval.

„Z tohoto důvodu hlídky strážníků zahájily pátrání po muži s telefonem, ačkoli nebyl znám popis osoby. Při projíždění ulicí Stará, směrem ke křižovatce s ulicí Hornická si jeden ze strážníků všiml neznámého muže, který stál u domu, s někým telefonoval a jeho pohled směřoval do vyšších pater domu. Jelikož si hlídka nevšimla nikoho, kdo by z budovy na danou osobu jakýmkoli způsobem reagoval, pojali strážníci podezření, že by se mohlo jednat o hledaného muže,“ řekl Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem.

Strážníci zkusili štěstí a dotyčného muže oslovili s tím, aby jim řekl, komu a proč telefonuje. Muž hlídce podal svůj mobilní telefon se slovy, že telefonuje s pracovníky linky bezpečí. Z tohoto důvodu hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti. Lustrací bylo zjištěno, že se jedná o muže středního věku, bytem Březnice. Strážníci se spojili s pracovníky linky bezpečí a po krátké konzultaci jim bylo sděleno, že se jedná o hledanou osobu.

„Vzhledem k těmto okolnostem byla na místo přivolána zdravotní záchranná služba, která si muže za asistence strážníků převezla do Masarykovy nemocnice k vyšetření,“ dodal Novotný.