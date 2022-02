Několik zavřených dveří domácností spjatých s výrobou pervitinu v uplynulých dnech opět rozrážel Toxi tým. Na horkou stopu ho přivedla minulá akce. „Šlo o realizaci, která vycházela z již dříve zjištěných informací v průběhu předešlých realizací,“ potvrdila mluvčí Veronika Hyšplerová s povzdechem, že jde jen o další dílek do nikdy nekončící skládanky.

Zásahová jednotka na Trmicku naráz provedla šest domovních prohlídek, při kterých zadržela sedm lidí. Kriminalisté zajistili dvě auta za milion a finanční hotovost. Pět osob obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, hrozí jim od osmi do dvanácti let vězení. Třicetiletý muž, jehož shledali jako hlavu gangu, putoval do vazby.

Zdroj: Youtube

V Ústeckém kraji loni policisté zajistili čtyřicet varen pervitinu, což je podle statistik za rok 2021 nejvíce v České republice. „Kriminogenními faktory je především sociální prostředí ve vyloučených lokalitách,“ uvádí v čerstvé bilanci krajského policejního ředitelství mluvčí Šárka Poláčková s tím, že v podobném prostředí se daří také mravnostní kriminalitě.